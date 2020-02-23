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  4. Yonca Evcimik Emine Erdoğan ile poz verince yorum yağdı! Eleştirilere yanıt gecikmedi

Yonca Evcimik Emine Erdoğan ile poz verince yorum yağdı! Eleştirilere yanıt gecikmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yonca Evcimik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Evcimik, verdiği desteklerden dolayı Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Evcimik sosyal medyada tepki gösterenlere ise yanıt vermeyi ihmal etmedi.

Yonca Evcimik Emine Erdoğan ile poz verince yorum yağdı! Eleştirilere yanıt gecikmedi

Yonca Evcimik, GİKAMER'in (Girişimci Kadın Merkezi) tanıtım toplantısında Emine Erdoğan ile buluştu. Evcimik, Erdoğan ile fotoğrafını da paylaşarak, "Kadın hakları, çocuklar, hayvan hakları kısaca her konuda ne zaman kapısını çalsam ful destek olan sayın Emine Erdoğan'a sonsuz teşekkürler" mesajını yayınladı.

Şarkıcı, daha sonra kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Yonca Evcimik pek çok siyasetçiyle olan fotoğrafını kolaj yaparak paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:

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"Ben sanatçıyım. Politika ile hiç işim olmaz. Zira bizler hancıyız, yukarıda fotoda görüldüğü gibi vekillerimiz de yolcu. Mühim olan yaşadığım müddetçe her koşulda hiç kimseyi ayırt etmeksizin ülkem için faydalı bir şeyler yapabilmek ve bunun için kiminle çalışmak, kimden yardım almak gerekiyorsa gocunmadan bunu istemek ve sonuca gitmek.

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Dolayısı ile bir önceki paylaşımdaki yorumları yazan ve belli ki beni 'HİÇ' tanımayan takipçiler, bugüne kadar durduğunuz hata. Hadi güle güle... Not: Bir önceki foto altındaki yorumları kapadım. Orası her isteyenin fütursuzca bilmeden etmeden at koşturacağı bir mecra değil."

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Yonca Evcimik Emine Erdoğan, Yonca Evcimik,

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