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Yonca Evcimik'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

07.08.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yonca Evcimik'in dün Bodrum'daki evinde yaşamını yitiren annesi Kadriye Evcimik, Üsküdar'da kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Üzüntüsünü ifade eden şarkıcı, "Annem çok güzel yaşadı. 1 sene daha yaşasaydı, seneye 100 yaşında olacaktı. Melekler gibi, uykusunda gitti." dedi.

Yonca Evcimik'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Yonca Evcimik'in 99 yaşındaki annesi Kadriye Evcimik, dün Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti. Evcimik'in cenazesi bugün İstanbul'a getirildi.

Kadriye Evcimik'in cenazesi, Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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Cenazeye Kadriye Evcimik'in kızları Yonca Evcimik ve Mine Evcimik, aile yakınları ve birçok ünlü isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yonca Evcimik, annesinin tabutunu bir süre taşımaya yardım etti.

"MELEKLER GİBİ UYKUSUNDA GİTTİ"

Cenazeye katılan Yonca Evcimik, "Hem bekliyorsunuz, hem beklemiyorsunuz. Çok acayip bir şey. Annem çok güzel yaşadı. 1 sene daha yaşasaydı, seneye 100 yaşında olacaktı. Melekler gibi, uykusunda gitti. İçimiz de çok rahat. Şimdi böyleyim ama sonra ne olur bilmiyorum. Cumhuriyet kadını, zaten Cumhuriyet'ten bir sene önce doğmuştu. Ne diyeyim, mekanı cennet olsun. Işıklar içinde gitsin." dedi.
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"SON GÖREVİMİZİ YAPMAK İSTEDİM"

Cenazeye katılan Uğurkan Erez, "Yonca benim çok eski dostum. Kıymetli anneciğini çok iyi tanır, çok da severdim. Çok üzgünüm, nurlarda uyusun. Yonca'yı yalnız bırakmamak istedim. Kadriye annemize son görevimizi yapmak istedim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yonca Evcimik
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allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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