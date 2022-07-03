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Yonca Evcimik masaj yaptırırken görüntülendi!

03.07.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Ortakent'te masaj yaptırırken görüntülenen Yonca Evcimik yaşadığı talihsiz olayı anlattı. Evcimik "Geçtiğimiz gün iki tane sokak köpeği kavga ediyordu, ben de onları ayırmak için müdahale ettim ama o sırada maalesef talihsizlik yaşadım ve yere düştüm" dedi.

Yonca Evcimik masaj yaptırırken görüntülendi!

Yonca Evcimik, geçtiğimiz gün Bodrum Ortakent'teki bir mekanda sırtına masaj yaptırırken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 58 yaşındaki şarkıcı talihsiz bir kaza yaşadığını anlattı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Evcmik açıklamasında şunları söyledi:

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"Geçtiğimiz gün iki tane sokak köpeği kavga ediyordu. ben de onları ayırmak için müdahale ettim ama o sırada maalesef talihsizlik yaşadım ve yere düştüm. Çok ağrılarım vardı ve iki gün ağrıdan uyuyamadım. Hocam sağ olsun medikal terapi yaptı. Kısa zamanda kendimi toparlayacağım, yakında yoğun bir konser maratonuna başlıyorum."

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Yonca Evcimik
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