Yonca Türkman kimdir, neden öldü? Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Yonca Türkman kaç yaşındaydı ve nereliydi?

Pek çok projede yer aldığı bilinen oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşama veda etti. Gelişme sonrası Yonca Türkman ile ilgili "Yonca Türkman kimdir, neden öldü?" soruları merak edilirken, birçok dizide rol alan ismin ölüm sebebi araştırılıyor.

YONCA TÜRKMAN KİMDİR?

45 yaşında olduğu bilinen oyuncu Yonca Türkman, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunuydu. Türkman, uzun seneler boyu kurumsal firmalarda tekstil mühendisi olarak çalışmış ve üç sene önce iş hayatına ara vererek tiyatro ve müzik sektörüyle ilgilenmeye başlamıştı.

YONCA TÜRKMAN NEDEN ÖLDÜ?

Türkman'ın bilinmeyen bir sebeple balkondan düştüğü yapılan ilk incelemeler kapsamında belirlendi. Ancak düşüş sebebi araştırılmaya devam ediliyor ve olayla ilgili incelemeler sürüyor. Balkondan düşen Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan vahim olay polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri ise Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Oyuncunun evde yalnız olduğu belirtildi ve 45 yaşındaki ismin vefatının yaşandığı olay hakkında inceleme başlatıldı.



