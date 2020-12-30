Hazar ergüçlü ile aralarında yaş farkıyla konuşulan yönetmen Onur Ünlü'den kötü haber geldi. Onur Ünlü, halı saha maçında sakatlandı. Bacağında kas yırtılması nedeniyle operasyon geçiren ünlü yönetmen önceki gün koltuk değnekleriyle Cihangir’de görüntülendi.
Koltuk değnekleriyle zar zor yürümeye çalışan yönetmen Onur Ünlü, sağlık durumu hakkında konuştu.
Maç yaparken topa vurduğu sırada bir yırtılma olduğunu söyleyen Onur Ünlü, "Bir aydır koltuk değnekleriyle yürüyorum. Yavaş yavaş iyileşiyorum" şeklinde konuştuktan sonra evine doğru yol aldı.
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