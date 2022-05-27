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Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü mini şortlu pozunu paylaştı

27.05.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde sevgilisi Onur Ünlü ile dudak dudağa yakalanmıştı. Ünlü yönetmen ve senarist Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla gündeme gelmeye devam eden oyuncu Hazar Ergüçlü, bu defa sosyal medya pozuyla dikkat çekti.

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü mini şortlu pozunu paylaştı

Hakan: Muhafız, Yüksek Sosyete, Alev Alev gibi dizilerle ekranlara gelen Hazar Ergüçlü, mini şortlu pozunu paylaştı. Ergüçlü, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam puan aldı.

HAZAR ERGÜÇLÜ'DEN MİNİ ŞORTLU POZ

30 yaşındaki ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü mini şortlu pozunu paylaştı

Mutlu ilişkilerine devam eden ikili geçtiğimiz günlerde dudak dudağa yakalanmıştı.

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü mini şortlu pozunu paylaştı

Düzgün fiziğiyle de dikkat çeken oyuncu mini şortlu pozunu paylaştı.

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü mini şortlu pozunu paylaştı

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan Ergüçlü'nün o pozu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü mini şortlu pozunu paylaştı

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü mini şortlu pozunu paylaştı

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü mini şortlu pozunu paylaştı

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü mini şortlu pozunu paylaştı

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Hazar Ergüçlü
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