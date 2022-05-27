Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü mini şortlu pozunu paylaştı

Hakan: Muhafız, Yüksek Sosyete, Alev Alev gibi dizilerle ekranlara gelen Hazar Ergüçlü, mini şortlu pozunu paylaştı. Ergüçlü, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam puan aldı.
30 yaşındaki ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
Mutlu ilişkilerine devam eden ikili geçtiğimiz günlerde dudak dudağa yakalanmıştı.
Düzgün fiziğiyle de dikkat çeken oyuncu mini şortlu pozunu paylaştı.
Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan Ergüçlü'nün o pozu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
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