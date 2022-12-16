Yöresel eş anlamlısı nedir? Yöresel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yöre kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Belli bir bölgenin belirli bir yeri ve çevresini içine alan, sınırlı bir kısmı karşılar. Yöre kelimesine eklenen "-sAl" eki eklenerek yöresel kelimesi türetilmiştir. Yöresel kelimesi sıfat türündedir ve belli bir yöreye özgü olunan durumları ifade etmek için kullanılır. Türk Dil Kurumu, yöresel kelimesi için iki farklı tanım yapmıştır. Türk Dil Kurumuna göre yöresel kelimesinin anlamı:

Belli bir yöreyle ilgili

Belli bir yöreye özgü

Yöresel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Belli bir yöreye özgü olanı, yerel olanı, mahalli olanı ifade etmek için yöresel kelimesi kullanılır. Yöresel kelimesinin eş anlamı olan ve bazı durumlarda cümle içinde yöresel kelimesi yerine kullanılabilen kelimeler vardır. Yöre kelimesinin farklı eş anlamlı karşılıkları cümle içinde yöresel yerine kullanılabilir. Yöresel eş anlamlısı kelimeler:

Mevzii

Yerel

Mahallî

Lokal

Yöreselin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimeler birden fazla anlama karşılık gelebilirler. Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemlerin en sık kullanılanı ve en geçerli kabul edileni o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Yöreselin eş anlamlısı olan kelimelerle ilgili örnek cümleler: