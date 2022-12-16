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Yöresel eş anlamlısı nedir? Yöresel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe farklı dillerle iletişim hâlinde olan diller arasında yer alır. Türkçenin zengin kelime hazinesinin büyük bir kısmını Eski Türkçeden günümüze kadar korunan ve kullanılan kelimeler oluşturur. Bu kelimelerden biri de yöre kelimesinden türeyen yöresel kelimesidir. Sıfat görevinde kullanılır ve belli bir yöreye özgü olma durumunu ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. İki farklı anlam karşılığına sahip olan yöresel kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yöresel eş anlamlısı nedir? Yöresel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yöre kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Belli bir bölgenin belirli bir yeri ve çevresini içine alan, sınırlı bir kısmı karşılar. Yöre kelimesine eklenen "-sAl" eki eklenerek yöresel kelimesi türetilmiştir. Yöresel kelimesi sıfat türündedir ve belli bir yöreye özgü olunan durumları ifade etmek için kullanılır. Türk Dil Kurumu, yöresel kelimesi için iki farklı tanım yapmıştır. Türk Dil Kurumuna göre yöresel kelimesinin anlamı:

  • Belli bir yöreyle ilgili
  • Belli bir yöreye özgü
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Yöresel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Belli bir yöreye özgü olanı, yerel olanı, mahalli olanı ifade etmek için yöresel kelimesi kullanılır. Yöresel kelimesinin eş anlamı olan ve bazı durumlarda cümle içinde yöresel kelimesi yerine kullanılabilen kelimeler vardır. Yöre kelimesinin farklı eş anlamlı karşılıkları cümle içinde yöresel yerine kullanılabilir. Yöresel eş anlamlısı kelimeler:

  • Mevzii
  • Yerel
  • Mahallî
  • Lokal
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Yöreselin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimeler birden fazla anlama karşılık gelebilirler. Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemlerin en sık kullanılanı ve en geçerli kabul edileni o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Yöreselin eş anlamlısı olan kelimelerle ilgili örnek cümleler:

  • Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve farklı şehirlerinde yerel ağızlar kullanılır.
  • Mahallî imgelerin sık olarak kullanıldığı bir tiyatro oyunu izledik.
  • Farklı ülkelerde yerel deyimler vardır ve bu deyimlerin anlamları ülkeden ülkeye değişkenlik gösterir.
  • Yöresel lezzetleri deneyebilmek için tüm dünyayı gezmek istediğini söyledi.
  • Bu bölge insanlarının yöresel özelliği sıcakkanlı ve içten olmalarıdır.
  • Akşama Sivas’ın yöresel yemeklerinden bir menü hazırladım.
  • Geniş bir yağmur bulutu ileride görülüyordu ama mevzii bir yağış olacaktı.
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