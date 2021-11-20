Yörük kızı Müslüme, ülkeyi yasa boğdu! Cenazeyi ablası teslim aldı: Hiç bir şüphem yok

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cenazesi, Karaman'da defnedilmek üzere ablası Nurcan Özcan'a teslim edildi.

Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra dün ormanlık alanda bulundu. 10 Kasım tarihinden bu yana arama çalışmalarını sürdüren ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme’nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

Ormanlık alanda bir ağacın altında bulunan Müslüme'nin cesedi, olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından incelenmek üzere Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük kızın cesedi akşam saatlerinde ise otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi. Müslüme Yağal'ın cenazesi burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından sabaha karşı tekrar Gülnar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

CENAZE KARAMAN'A GÖTÜRÜLDÜ

Müslüme Yağal'ın cenazesi, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, defnedilmek üzere akrabalarının yaşadığı Karaman'a gönderildi. Küçük kızın cenazesi, Karaman'da yaşayan ablası Nurcan Özcan'a teslim edildi.

''HİÇ BİR ŞÜPHEM YOK''

Abla Nurcan Özcan, Karaman'a hareket öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin" dedi. Başından bu yana böyle bir sonu beklemediğini ifade eden abla Nurcan Özcan, "Hiç kimsenin aklına gelmez, 2 yaşındaki bir çocuğun evden 7 kilometre uzağa gitmesi. Tarif edildiğine göre o bölgeye gidemez. Kimsenin günahını almak istemiyorum, hiç bir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Ailesinin gözaltında bulunduğunu, bu konuda hiçbir bilgisi olmadığını dile getiren Özcan, ailesinin de cenazeye katılmasını çok istediğini ama olmadığını söyledi. "Kesinlikle böyle bir son beklemiyordum" diyen genç kadın, "Canlı buluruz diye düşünüyordum. Hüzün değil sevinç bekliyorduk. Olmadı, ömrü bu kadarmış. Allah sevdiği kulunu daha çabuk yanına alırmış" diye konuştu.

AİLENİN İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Bu arada, olayla ilgili soruşturma sürerken, küçük kızın babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile dede, nine ve kardeşler ile yakın akrabaları, ifadelerine başvurulmak üzere dün İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüler. Aile fertlerinin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TÜRKİYE MÜSLÜME'YE AĞLIYOR

Öte yandan binlerce sosyal medya kullanıcısı da Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeninin bulunmasının ardından fotoğraflarını paylaşarak, üzüntülerini dile getirdi.

(İHA - DHA)

