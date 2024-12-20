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  4. 'You' dizisi son sezonuyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Netflix böyle duyurdu: 'Son bir stalk'

'You' dizisi son sezonuyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Netflix böyle duyurdu: 'Son bir stalk'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.12.2024 16:11
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Netflix , başrolünde Penn Badgley'nin yer aldığı You dizisinin beşinci ve son sezonunun afişini yayınladı. Michael Foley ve Justin Lo'nun imzasını taşıyan dizinin 5. sezonunun çıkış tarihini henüz açıklamadı ancak 2025 yılın başlarında seyirci karşısına çıkması bekleniyor.

'You' dizisi son sezonuyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Netflix böyle duyurdu: 'Son bir stalk'

Netflix’in popüler suç ve drama dizisi, final sezonu ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 2014-2023 tarihleri arasında yayınlanan Amerikalı yazar Caroline Kepnes imzalı You kitapların uyarlanan hikaye, 5 sezonluk bir diziye çevrildi. Geçtiğimiz Mart ayında 4. sezonu yayınlanan You dizisinin final sezonuna dair bir afiş yayınlandı.

Penn Badgley’nin seri katil Joe Goldberg’ü canlandırdığı gerilim, suç ve drama dizisi You’da 5. sezon Joe’nun “her şeyin başladığı yer” olan New York’a dönüşünü konu alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix You dizisi Penn Badgley
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