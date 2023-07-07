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YouTube'dan 'yapay zeka' detayıyla dikkat çeken çarpıcı deney!

07.07.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube kullanıcıların ilgilendikleri konular hakkında bilgi edinmelerini kolaylaştırmak için yeni bir adım atmış gibi görünüyor. YouTube'un kısa süre önce "Yapay zeka tarafından oluşturulan testleri mobil cihazlarda test etme" maddesiyle güncellenen bir sayfasına göre platform, yapay zeka tarafından oluşturulan testleri test ediyor.

YouTube'dan 'yapay zeka' detayıyla dikkat çeken çarpıcı deney!

YouTube'un "test özellikleri ve deneyler" sayfası, 6 Temmuz 2023 tarihi atılarak eklenen "Yapay zeka tarafından oluşturulan testleri mobil cihazlarda test etme" maddesiyle kısa süre önce güncellendi.

youtube

YOUTUBE, YAPAY ZEKA TARAFINDAN OLUŞTURULAN TESTLERİ TEST EDİYOR!

Sayfaya göre Youtube, kullanıcıların ilgilendikleri konular hakkında bilgi edinmelerini kolaylaştırmak için YouTube mobil uygulamasının ana sayfa akışında yapay zeka tarafından oluşturulan testleri deniyor.

Denemeye katılanlar, yapay zeka tarafından oluşturulan bu testlerin uygulama ana sayfasında belirmeye başladığını görebilir.

yo

Testler, yakın zamanda izlenilen bir videoda ele alınan bir konuyu ne kadar iyi anladığınızı test edecek.

Ancak söylemekte fayda var: Bu küresel deney, iOS ve Android'de birkaç seçili eğitim odaklı ve İngilizce dilinde video izleyen izleyicilerin küçük bir yüzdesine sunuluyor.

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