YouTube'dan 'yapay zeka' detayıyla dikkat çeken çarpıcı deney!

YouTube'un "test özellikleri ve deneyler" sayfası, 6 Temmuz 2023 tarihi atılarak eklenen "Yapay zeka tarafından oluşturulan testleri mobil cihazlarda test etme" maddesiyle kısa süre önce güncellendi.

YOUTUBE, YAPAY ZEKA TARAFINDAN OLUŞTURULAN TESTLERİ TEST EDİYOR!

Sayfaya göre Youtube, kullanıcıların ilgilendikleri konular hakkında bilgi edinmelerini kolaylaştırmak için YouTube mobil uygulamasının ana sayfa akışında yapay zeka tarafından oluşturulan testleri deniyor.

Denemeye katılanlar, yapay zeka tarafından oluşturulan bu testlerin uygulama ana sayfasında belirmeye başladığını görebilir.

Testler, yakın zamanda izlenilen bir videoda ele alınan bir konuyu ne kadar iyi anladığınızı test edecek.

Ancak söylemekte fayda var: Bu küresel deney, iOS ve Android'de birkaç seçili eğitim odaklı ve İngilizce dilinde video izleyen izleyicilerin küçük bir yüzdesine sunuluyor.

