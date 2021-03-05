HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. YouTube, Myanmar ordusuna ait bazı kanalları kaldırdı

YouTube, Myanmar ordusuna ait bazı kanalları kaldırdı

05.03.2021 09:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
YouTube, Myanmar ordusuna ait bazı kanalları kaldırdı

Sosyal medya platformu YouTube, askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da, orduya ait bazı kanalları kaldırdı.

AA muhabirine sosyal medya üzerinden açıklama yapan Myanmarlı aktivistler, ülkede ordunun resmi televizyonu MRTV başta olmak üzere ordunun yayın organlarından Myawaddy Media, MWD Variety ve MWD Myanmar televizyonlarının YouTube kanallarına ulaşılamadığını belirtti.

Bundan önce darbe karşıtı bilgisayar korsanlarının saldırısına uğrayan MRTV'nin internet sitesinin de erişime kapalı olduğu gözlemlendi.

Myanmar ordusuna ait Facebook ve Instagram'daki hesaplar da 25 Şubat'ta kapatılmıştı.

Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdıFacebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdı

TAYLAND, MYANMAR'DAKİ VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ İÇİN SEFER BAŞLATTI

Öte yandan Tayland'ın Nepido Büyükelçiliği, ülkede bulunan ve Tayland'a dönmek isteyen vatandaşlarının dönüşünü kolaylaştırmak için uçuş seferleri başlattı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ülkelerine dönmek isteyen Taylandlılar için gelecek haftadan itibaren Myanmar Ulusal Hava Yollarına ait 2 uçuş seferinin düzenleneceği belirtilerek "Evine dönmek isteyen vatandaşlarımız 12 Mart'taki uçuş için bugün, 16 Mart'taki uçuş için de en geç 11 Mart'a kadar elçilikle irtibata geçmelidir." ifadesi kullanıldı.

Singapur Dışişleri Bakanlığı da dün, Myanmar'daki vatandaşlarına ülkelerine dönme uyarısında bulunmuştu.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜzerindekilerin fiyatı dudak uçuklattı!Üzerindekilerin fiyatı dudak uçuklattı!
Ekran kartı fiyatları neden arttı?Ekran kartı fiyatları neden arttı?
Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?
Anahtar Kelimeler:
youtube
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

iCloud fotoğraflarını Google’a aktarmak artık daha kolay

iCloud fotoğraflarını Google’a aktarmak artık daha kolay

Samsung ve Mastercard biyometrik özellikli kart geliştirecekler

Samsung ve Mastercard biyometrik özellikli kart geliştirecekler

Galaxy A82 5G testlerde görüldü!

Galaxy A82 5G testlerde görüldü!

Facebook yüzlerce sahte Instagram hesabını kapattı

Yüzlerce hesap artık yok

Brave gizlilik odaklı arama motoru üzerinde çalışıyor

Brave gizlilik odaklı arama motoru üzerinde çalışıyor

Apple Türkiye fiyatlarını bu ay gözden geçirebilir

Apple geçtiğimiz yıl tanıtmıştı! Fiyatları düşecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.