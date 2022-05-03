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YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da taciz! "Kaç kız kaç! Anlamadım ne yaptığını"

03.05.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da seyahat kanalı olan ünlü Youtuber Nurgül Türk, Afrika seyahatinde başına gelen taciz olayı ile sosyal medyada gündeme geldi. Etraflarını saran Afrikalı gençlerin hareketlerinden şüphelenen ünlü Youtuber, arkadaşlarıyla panik içinde oradan uzaklaştı.

YouTube'da seyahat kanalı olan ünlü Youtuber Nurgül Türk, pandemiden önce Uzakdoğu'dan başlayarak dünya turuna çıkmıştı.

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Şu sıralar Afrika'da olan genç isim, kanalında gezilerinde başına gelen ilginç ve eğlenceli anları paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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Son olarak Afrika'da Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde bir kabileyle karşılaşan genç kadın başına gelen taciz olayı ile sosyal medyada gündeme geldi.

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Nurgül Türk'ün cinsel organını işaret eden Afrikalı, genç kadın ve arkadaşlarına çeşitli sorular sorarak samimiyet kurmaya çalıştı.

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Yanına arkadaşları da gelen Afrikalının hareketlerinden rahatsız olan genç Youtuber ve kadın arkadaşları çareyi oradan uzaklaşmakta buldu.

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