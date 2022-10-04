YouTuber sanıp aracını çizdiler! 'Vural Üzül kimleri üzdüğüne dikkat etsin'

İstanbul, Esenler'de bir kadın kuaförü, park ettiği aracını görünce gözlerine inanamadı. Aracını boydan boya çizerek bir isim yazmışlardı. İşin garibi, araca kazınan bir YouTuberın ismiydi. Söz konusu yazılan yazıda ''Vural Üzül arabanı çizdim'' yazısı yer alırken olay karşısında hem kuaför hem de söz konusu YouTuber Vural Üzül şaşkına döndü.

1 buçuk milyondan fazla abonesi olan ve oyun videoları çeken Üzül, ''Birisi benim arabam sanıp başka bir aracın üzerini çizip adımı yazmışlar. Gerçekten inanılmaz. Böyle bir vicdansızlık görmedim. Araç sahibine yazık değil mi?'' diyerek bu zararı verenlere seslendi.

''OLAN BANA OLDU''

Show Haber'e konuşan araç sahibi kuaför Öner Aslan ise, ''O YouTuber oyunda hangi zararı verdiyse intikam almak için böyle bir şey yapmışlar. Olan bize oldu. Öner Üzül oldum çıktım'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

ARACI DÜĞÜN TAKILARIYLA ALMIŞ

Güvenlik kamerası olmadığı için polise şikayette de bulunamadığını söyleyen Aslan, ''Yeni evlenmiştim. Düğün takılarıyla bu aracı eşime almıştım. Vural Üzül oyunda kimleri üzdüğüne dikkat etsin. Sonrasında üzülen biz oluyoruz'' dedi.



