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YSK'da itiraz mesaisi devam ediyor

SEÇİM HABERLERİ  | 26.04.2019 10:50 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), olağanüstü itiraz sürecine ilişkin mesaisini sürdürüyor.

YSK'da itiraz mesaisi devam ediyor

YSK Başkanı Sadi Güven kurul binasına gelirken, gündeme ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kurulun bugünkü toplantısında AK Parti ve MHP’nin İstanbul’daki olağanüstü itirazı görüşülmeyecek. YSK, 24 Nisan’da olağanüstü itirazlara ilişkin ara kararını açıklamış ve İstanbul İlçe Seçim Kurullarından itiraz gerekçelerindeki iddialara ilişkin belgelerin 5 gün içerisinde gönderilmesini istemişti. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulları AK Parti’nin İstanbul ve Büyükçekmece’de seçimin iptali ve yenilenmesine yönelik yaptığı başvuruda öne sürdüğü iddiaları araştırmaya başladı. Kurullara tanınan süre 28 Nisan Pazar günü sona erecek.

Öte yandan MHP’nin Maltepe itirazına ilişkin ara karar doğrultusunda da Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları sandık kurullarının oluşumu sırasında yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili araştırmasını sürdürüyor. Maltepe’deki kurullar da iddialara ilişkin belgeleri en geç 29 Nisan Pazartesi günü Yüksek Kurula gönderecek. İddialarla ilgili bilgi ve belgelerin gelmesiyle YSK, İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin itirazı yeniden masaya yatıracak ve süreçte sona yaklaşılacak. Karar aşamasında 11 kurul üyesinin salt çoğunluğunun oyu kararın çıkmasına yeterli olacak.

Kaynak: İHA

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YSK Yüksek Seçim Kurulu Sadi Güven

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