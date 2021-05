YTB'nin "Türkiye Bursları" ile eğitim alan Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepkilerini paylaştı

Türk halkı ve devletinden çok iyi bir destek gördüklerini kaydeden Aburub, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e insani yardım göndermek istediğini anımsattı.

- "Her bomba birini öldürüyor"

Filistinli Öğrenciler Birliği Türkiye Temsilcisi ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Doktora Öğrencisi Zahir El Bek, kendisinin Gazze'den geldiğini, bütün aile üyelerinin halen Gazze'de olduğunu anlattı.

İsrail'in Gazze'ye her an saldırdığını ve bu nedenle mecburen savaştıklarını belirten Bek, "İsrail evleri bombalıyor. Gazze çok küçük bir alan. Aynı zamanda çok kalabalık. O yüzden her bomba birisini öldürüyor. Gazze'deki Filistinliler çok güçlü." diye konuştu.

Bek, "Babam, annem, kardeşlerim, akrabalarım, hatıralarım, arkadaşlarım, dostlarım her şeyim Gazze'de. Her şeyim savaş ve katliam altında. Kardeşim geçen savaşta şehit oldu." dedi.

Gazze'deki ailesinden kötü haber alma endişesi yaşadığını aktaran Bek, telefonda konuştuğunda babasının kendisine, "Oğlum sen korkma, merak etme, biz çok iyiyiz. Doğru, savaş altındayız ama biz savaşıyoruz, mücadele ediyoruz, hiç merak etme, asıl biz seni merak ediyoruz." dediğini söyledi.