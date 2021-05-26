YTB'nin "Türkiye Bursları" ile eğitim alan Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepkilerini paylaştı

Yusuf, sosyal medyada ve sokaklarda da direniş mücadelesi verdiklerini anlatarak, "Bu mücadele, Filistin özgür olana kadar devam edecek inşallah." dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın içinde namaz kılanlara saldırdığını ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini çalıp Yahudi yerleşimcilere vermeye çalıştığını kaydeden Yusuf, direnç haklarının olduğunu ve direnmekten başka çarelerinin kalmadığını kaydetti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Hukuk Doktora Öğrencisi Muhammed Yusuf, Filistinli bir mülteci olduğunu belirterek, "Biz Filistin'de yaşamıyoruz ama kalbim, duygularım Filistin'de yaşayan kardeşlerimle." dedi.

MEHMET ŞAH YILMAZ/MUHAMMET TARHAN - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitimini sürdüren Filistinli öğrenciler, İsrail'in Filistin işgali karşısında kendilerine direnişten başka bir çare bırakılmadığını söyledi.

Dünya çapında 7 milyon Filistinli mültecinin olduğuna işaret eden Yusuf, "İsrail bunları Filistin'e dönme hakkından mahrum bıraktı. En büyük hayalim Filistin'de yaşamak, Filistin'i görmek ve Mescid-Aksa'da namaz kılmak ama maalesef İsrail'in işgali yüzünden bu olmuyor." diye konuştu.

- "Benim için Mescid-i Aksa'nın toprağı altından daha kıymetlidir"

Kız kardeşinin Filistin'den gönderdiği toprakları gösteren Yusuf, "Kız kardeşim Hollanda vatandaşı olduktan sonra Filistin'e gidebilmiş. Benim için bu değerli hediyeyi gönderdi. Benim için Mescid-i Aksa'nın toprağı, altından daha kıymetlidir. Biz Filistin'de yaşamadık ama nereye gidersek, nerede yaşarsak Filistin'i kalbimizde taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürdün vatandaşı olan Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Öğrencisi Ceylan Aburub, İsrail'in Filistin saldırıları karşısında çaresiz hissettiklerini söyledi.

Filistin'e manevi destek vermesinin yanı sıra sosyal medya üzerinden makale yazarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ettiğini dile getiren Aburub, Hamas'ın direnişine destek ihtiyacı da duyduklarını kaydetti.