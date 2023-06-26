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'Yüksek rakamlar verenler var ama satmayı düşünmüyorum' 15 yıl sonra buldu! Yüz binlerce lira masraf yapıp...

26.06.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdurlu iş insanı Aliihsan Babacan, 2006 yılında satılan dede yadigarı 1971 model otomobili, 15 yıl sonra bulup yeniledi. Babası ve annesinin gelin arabası olarak kullanılan otomobile 300 bin lira masraf yaptığını söyleyen Babacan, "Yüksek rakamlar verenler oldu ama dede yadigarı aracı satmayı düşünmüyorum. Çocuklarıma bırakacağım" dedi.

Burdur'da mermer sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Aliihsan Babacan (43), dedesinin Almanya'dan getirdiği ve 2006 yılında satılan 1971 model Ford Consul marka otomobilini bulup, yeniden almak istedi. Babacan, plaka ve şase numarasını emniyet ve sigorta şirketlerinden sorgulatarak, aracın Gaziantep'te olduğunu öğrendi. 2021 yılında otomobilin sahibiyle iletişime geçen Babacan, Gaziantep'e giderek dede yadigarını tekrar satın alıp, Burdur'a getirdi.

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DEDE YADİGARI OTOMOBİLE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Yaklaşık 1,5 yıllık uğraşın ardından Babacan, otomobili orijinal parçalarla yeniden kullanılır hale soktu. Babası ile annesinin evlendiklerinde gelin arabası olarak kullanılan otomobilin beyaz olan rengini turuncuya çeviren Babacan, dede yadigarı otomobile gözü gibi bakmaya başladı.

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'300 BİN LİRA GİBİ BİR MASRAF YAPTIM'

Aliihsan Babacan, "1971 yılında rahmetli dedemin Almanya'dan getirttiği aracı 2006 yılına kadar kullandık. 2006'da dedemin vefatından sonra aracı Burdur'da sattık. Araç önce Konya'ya sonra da Gaziantep'e satılmış. 2020 yılında aracı Gaziantep'te buldum ve satın aldım. Yaklaşık 1,5 yıl aracın bakımını orijinal olarak yaptırdım. Aracı oturduğum sitenin garajında muhafaza ediyorum. Yaklaşık olarak 300 bin lira gibi bir masraf yaptım" dedi.

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'GAZİANTEP'TE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM'

Dedesinin hatırasını yaşatmak için böyle bir şey yaptığını söyleyen Babacan, "Burdur'un en güzel araçlarından birisiydi. Bizim de çocukluğumuzda araba sevdamız çok farklı idi. Bu arabada büyüdük. Araç kullanmasını bunda öğrendik. Bu aracı bulmak niyetim vardı. Yaklaşık 6 aylık bir çalışma ile plaka ve şase numarasından, Emniyet Müdürlüğü'nden, sigorta şirketlerinden sorgulatarak aracın Gaziantep'te olduğunu öğrendim. Aracın sahibine ulaştım. Pazarlığını yapıp satın aldım. Daha sonra baştan aşağı orijinal parçaları ile aracı yeniden toparladım" diye konuştu.

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'BABAMIN, AMCALARIMIN, ARKADAŞLARININ GELİN ARABASI OLDU'

Babacan, "Yüksek rakamlar verenler oldu ama dede yadigarı aracı satmayı düşünmüyorum. Çocuklarıma bırakacağım" dedi. Gençlik yıllarında sürücü belgesine sahip olmadan arabayı kaçırdıklarını ve birçok arkadaşının bu araçta şoförlüğü öğrendiğini belirten Babacan, "Arkadaşlarım ararlar, 'bu aracın dili olsa da konuşsa' derler. Bu araç babamın, amcalarımın, arkadaşlarının gelin arabası olarak kullanıldı. Bana geçtikten sonra da arkadaşlarıma gelin arabası olarak verdim. Talep eden olursa nostalji yaşamaları için gelin arabası olarak veririm" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Burdur Otomobil

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