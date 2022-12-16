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Yumuşak eş anlamlısı nedir? Yumuşak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinde bir kelime asıl anlamları dışında mecaz anlamlarda da kullanılabilir. Bu anlamda Türkçe dünyada kelime ve anlam bakımından en zengin olan diller arasında yer alır. Kelime ve anlam bakımından bu denli zenginliğin oluşu eş anlamlılık durumuna da zemin hazırlar. Eş anlamlı kelimeler de kelimelerin ve anlamların zenginliğine göre çeşitlilik gösterir. Yumuşak kelimesi de sıfat türünde bir kelimedir. Birçok anlamı olan yumuşak kelimesinin eş anlamı nedir?

Yumuşak eş anlamlısı nedir? Yumuşak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçede "yumuşamak" anlamında kullanılan "yımşa-" fiilinden türeyen yumuşak kelimesi için Türk Dil Kurumu on farklı tanım yapmıştır:

  • Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden
  • Kolaylıkla bükülen, buruşmayan
  • Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran
  • Kolaylıkla işlenebilen
  • Kolay çiğnenen, kolay kesilen
  • Ilıman iklim
  • Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen
  • Okşayıcı, tatlı, hoş
  • Ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş ve gerilmiş kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan ünsüz.
  • Sessiz, hafif
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Yumuşak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yumuşak kelimesi katı ve sert kelimelerinin zıt anlamlısı olmasının yanı sıra eş anlamlı bir kelimedir. Yumuşak eş anlamlısı olan kelime, yumuşak kelimesinin yer aldığı cümle içindeki anlamına göre seçilmelidir. Hangi anlamında kullanılıyorsa bu anlama uygun bir eş anlamlı kelime yumuşak kelimesi yerine geçebilir. Yumuşak kelimesinin eş anlamı olan kelime:

  • Ötümlü
  • Titreşimli
  • Sürekli
  • Tonlu
  • Sedalı

Yumuşak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler, yumuşak kelimesinin dil bilgisi anlamında kullanılır. Yumuşak eş anlamlısı kelimeler dil bilgisi terimi olarak kullanılır ve bu kelimelerin yumuşak yerine kullanılabilmesi için mutlaka yumuşağın hangi anlamda kullanıldığına dikkat etmek gerekir.

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Yumuşağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için en sık kullanılan yöntemlerden biri de o kelimenin yer aldığı örnek cümleler kurmaktır. Yumuşağın eş anlamlısı olankelimelerle örnek cümleler:

  • Türkçedeki ötümlü sesler kendilerinden sonra ek aldıkları zaman ses olayı yaşarlar.
  • Türkçede /h/, /v/, /j/, /ş/, /s/, /z/ sürekli sessizlerdir.
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