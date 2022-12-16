Yumuşak eş anlamlısı nedir? Yumuşak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçede "yumuşamak" anlamında kullanılan "yımşa-" fiilinden türeyen yumuşak kelimesi için Türk Dil Kurumu on farklı tanım yapmıştır:
Yumuşak kelimesi katı ve sert kelimelerinin zıt anlamlısı olmasının yanı sıra eş anlamlı bir kelimedir. Yumuşak eş anlamlısı olan kelime, yumuşak kelimesinin yer aldığı cümle içindeki anlamına göre seçilmelidir. Hangi anlamında kullanılıyorsa bu anlama uygun bir eş anlamlı kelime yumuşak kelimesi yerine geçebilir. Yumuşak kelimesinin eş anlamı olan kelime:
Yumuşak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler, yumuşak kelimesinin dil bilgisi anlamında kullanılır. Yumuşak eş anlamlısı kelimeler dil bilgisi terimi olarak kullanılır ve bu kelimelerin yumuşak yerine kullanılabilmesi için mutlaka yumuşağın hangi anlamda kullanıldığına dikkat etmek gerekir.
Kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için en sık kullanılan yöntemlerden biri de o kelimenin yer aldığı örnek cümleler kurmaktır. Yumuşağın eş anlamlısı olankelimelerle örnek cümleler: