Yumuşak eş anlamlısı nedir? Yumuşak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçede "yumuşamak" anlamında kullanılan "yımşa-" fiilinden türeyen yumuşak kelimesi için Türk Dil Kurumu on farklı tanım yapmıştır:

Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden

Kolaylıkla bükülen, buruşmayan

Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran

Kolaylıkla işlenebilen

Kolay çiğnenen, kolay kesilen

Ilıman iklim

Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen

Okşayıcı, tatlı, hoş

Ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş ve gerilmiş kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan ünsüz.

Sessiz, hafif

Yumuşak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yumuşak kelimesi katı ve sert kelimelerinin zıt anlamlısı olmasının yanı sıra eş anlamlı bir kelimedir. Yumuşak eş anlamlısı olan kelime, yumuşak kelimesinin yer aldığı cümle içindeki anlamına göre seçilmelidir. Hangi anlamında kullanılıyorsa bu anlama uygun bir eş anlamlı kelime yumuşak kelimesi yerine geçebilir. Yumuşak kelimesinin eş anlamı olan kelime:

Ötümlü

Titreşimli

Sürekli

Tonlu

Sedalı

Yumuşak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler, yumuşak kelimesinin dil bilgisi anlamında kullanılır. Yumuşak eş anlamlısı kelimeler dil bilgisi terimi olarak kullanılır ve bu kelimelerin yumuşak yerine kullanılabilmesi için mutlaka yumuşağın hangi anlamda kullanıldığına dikkat etmek gerekir.

Yumuşağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için en sık kullanılan yöntemlerden biri de o kelimenin yer aldığı örnek cümleler kurmaktır. Yumuşağın eş anlamlısı olankelimelerle örnek cümleler: