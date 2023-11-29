Sokakta gördüğü falcı "Çok fazla ömrün kalmadı" dedi! Birkaç saat sonra hayatını kaybetti... Ölümünün sır perdesi zehirli çikolatayla çözüldü

Brezilya'nın Maceio kentinde Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto isimli bir kadın kalabalık bir sokakta dolaşırken yaşlı bir kadın tarafından durduruldu. Falcı olan yaşlı kadın Pimto'ya yakında öleceğini söyledi ve yanından ayrılırken şaşkınlıkla kendisini takip eden 27 yaşındaki kadın bir çikolata uzattı. Pinto çikolatayı yedi ve kısa bir süre sonra kendisini belirgin bir şekilde kötü hissetmeye başladı.

SON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Kendisini kötü hissetmeye başlayan kadın görünüşünün bulanıklaşmaya başlaması üzerine ailesine ve arkadaşlarına, "Kalbim hızla çarpıyor. Kustum ama ağzımda öyle bir tat var ki... Çok acı ve kötü. Benim görüşüm bulanık. Çok zayıfım. Su deposuna yaslandım. Neredeyse düşüyordum" şeklinde mesajlar gönderdi.

Ertesi sabah evinde kusan ve burnundan kan geldiği için hastaneye kaldırılan Pinto'nun ağzından köpükler geldi. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.