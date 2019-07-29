Yunanistan'dan sert Türkiye yorumu!

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, baş başa ve heyetlerle görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Nikos Anastasiadis ile Doğu Akdeniz’de yoğunlaşmış Türk faaliyetlerini görüştüğünü söyleyen Miçotakis, “Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir. Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yok” dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Anastaiadis’in, 9 Ağustos’ta yapılacak görüşmesi ile ilgili büyük ve kritik meselede, bazı ilerlemeler yapabilmemize olanak tanıyacak, yeni bir karşılıklı anlayış çerçevesi ortaya çıkabilmesi konusunda temkinli bir iyimserlik duyduğunu belirtti.

MÜZAKERELERE BAŞLAMA ŞARTI

Anastasiadis, Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununa adil çözüm bulunması için harcanan çabalara verdiği desteğe teşekkür etti. “Dostum Miçotakis’e, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdim“ diyen Anastasiadis, “Türk tahrikleriyle ilgili görüş alış verişinde bulunduk ve bunları göğüsleme yöntemlerini konuştuk” şeklinde konuştu.