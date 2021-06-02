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Yunus Günçe'den Adrien Brody paylaşımı: Benzerlikleri dikkat çekti!

02.06.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Yunus Günçe, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mizahı yönüyle tanıdığımız başarılı oyuncu Günçe, son paylaşımıyla yine mizahını konuşturdu. ABD'li aktör Adrien Brody ile birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, benzerliklerini gözler önüne serdi. Altına düştüğü not ile herkesi güldürdü.

Yunus Günçe'den Adrien Brody paylaşımı: Benzerlikleri dikkat çekti!

Koçum Benim, Sihirl, Annem ve O Şimdi Asker gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız ünlü oyuncu Yunus Günçe son paylaşımıyla olay yarattı. Günçe, geçtiğimiz yıllarda Amerikalı oyuncu Adrien Brody ile birlikte çekindiği fotoğraf karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımında Amerikalı ünlü aktör ile benzerliği dikatlerden kaçmazken, altına düştüğü not ile de takipçilerini güldürdü.

"SOLDAKİ BENİM"

45 yaşındaki oyuncu Yunus Günçe, geçtiğimiz senelerde dünyaca ünlü oyuncu Adrien Brody ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Brody 'Piyanist' adlı filmde rol aldıktan sonra, 29 yaşında En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü kazanmıştı. İkilinin fotoğraftaki benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Günçe'nin "Soldaki benim" notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden, "Öyleyse sağdaki ikizin" ve "Kardeş gibisiniz" şeklinden yorumlar yapıldı.

YUNUS GÜNÇE KİMDİR?

Yunus Günçe 1976, Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonludur. Number One TV'da başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta devam etmiştir. TRT 1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yapmıştır. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etmiştir. TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırmıştır. Çeşitli markaların televizyon ve basılı çalışmalarında oyunculuk yapmıştır ayrıca pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yapmıştır. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filminlerde rol almıştır. Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde DJ olarak Müzik yapmaktadır.Şu anda Asmalı mescit Novo'da Salı geceleri çalmaktadır.
Yunus Günçe'den Adrien Brody paylaşımı: Benzerlikleri dikkat çekti.
Yunus Günçe, kariyeri boyunca pek çok televizyon programı yapmıştır.2011 itibarıyla Cnn Türk'te Beni İkna Et adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğu ve moderatörlüğünü yapmıştır.Ayrıca Trt Spor kanalında Sporaktif programını sunmuştur. Yunus Günçe, ayrıca Survivor 2016 ünlüler takımında yer almıştır ve Survivor'da yedinci olmuştur. Stand-up olarak kariyerine Hiç Komik Diil ile başlayan Yunus Günçe şu anda İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Kafamda Böcekler Var adlı tek kişilik gösterisiyle izleyenleri ile buluşmaktadır.

Yunus Günçe'den Adrien Brody paylaşımı: Benzerlikleri dikkat çekti.

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