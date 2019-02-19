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Yurdaer Okur Nöbet dizisinde hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 19.02.2019 20:55 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Yurdaer Okur, heyecanla beklenen ‘Nöbet’ dizisinde Jandarma Binbaşı Barış Kalender’i canlandırıyor.

Yurdaer Okur Nöbet dizisinde hangi rolde oynuyor?

Hatay’ın bir kasabasına atanan Binbaşı Barış, “Elmalı’ya Barış olarak barış için geldim” diyor. Yurdaer Okur çok heyecan duyduğu bu rol için uzun süredir kestirmediği saçını ve sakallarını kestirdi.

ELMALI’YA BARIŞ OLARAK BARIŞ GÖTÜRMEYE GİDEN BİR BİNBAŞI: YURDAER OKUR!
Şahadete yürüyen Orhan Komutan’ın yerine Karakol Komutanı olmak üzere Hatay Elmalı’ya atanan Barış Kalender’in eşi Ayşe Kalender’i de Deniz Bolışık, 8 yaşındaki oğulları Alper’i ise Mert Arkın Akıncı canlandırıyor.

Yurdaer Okur-Nöbet (3)

Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

Nöbet etkileyici hikayesiyle yakında Show TV’de başlıyor!

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