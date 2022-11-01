YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI VE KONUSU - Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Yürek Çıkmazı bu akşam ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her hafta salı akşamları yayınlanacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. İşte Yürek Çıkmazı filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ KONUSU

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.

Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ OYUNCULARI

Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları arasında Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi isimler yer alıyor.

Ayça Bingöl - Cennet

İrem Helvacıoğlu - Zeynep

Alp Navruz - Halil

Mesut Akusta - Yılmaz

Dilara Aksüyek - Feride

Bihter Dinçel - Birsen

