Yürekleri ağza getiren görüntü! Anne, düşen kıyafeti alması için oğlunu 9. kattan çarşafla sarkıttı

Hindistan’da meydana gelen bir olay yürekleri ağza getirdi. İsmi açıklanmayan anne va oğlun ölümle burun buruna geldiği anlarda karşı apartmanda yaşayan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çocuğun 9. kattan düşen kıyafeti almak için çarşafla sarkıttığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise çarşafa tutunan çocuk yukarı çekiliyor.

ANNE UYARILDI

Hindistan merkezli Times Now, konunun sosyal medyada yayılmasının ardından çocuğun "Bir gün herkes ölecek." ifadelerini kullandığını belirtti. Olayın başrolündeki anne ise, “Üzgünüm. Olayın videosunun çekildiğini bilmiyordum” diye konuştu. Olayın sosyal medyada infial yaratmasından sonra apartman yönetimi bir kez daha benzer bir davranışın yapılmaması konusunda anneyi uyardıklarını belirtti.



