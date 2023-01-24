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  4. Yurt camından yansıyan cinsel ilişki görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı! Komşusu balkonundan çekip paylaştı

Yurt camından yansıyan cinsel ilişki görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı! Komşusu balkonundan çekip paylaştı

24.01.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’nın Akra şehrinde bulunan bir üniversite kampüsünün yurdunda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İsmi açıklanmayan bir çiftin pencerenin önüne geçerek cinsel ilişkiye girdiği anlar başka bir yurdun binasının balkonundan çekildi.

Yurt camından yansıyan cinsel ilişki görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı! Komşusu balkonundan çekip paylaştı

Gana’nın Akra şehrinde bulunan Gana Üniversitesi’nin bir öğrenci yurdunda kaydedilen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Bir başka yurt binasının balkonundan çekilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir erkek ve kadının cinsel ilişkiye girdiği anlara yer verildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan görüntüler sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları yurtların kız ile erkek öğrenciler için ayrılmasını ve davranışlarının kontrol edilmesi gerektiğini savundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise öğrencilerin özgür bırakılması gerektiğini dile getirdi.

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cinsel ilişki Gana

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