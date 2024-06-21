Yurt dışından dönen Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem müjdeyi verdi! Ekranlara geri dönüyor

İpek Erdem Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Barbie lakaplı Gamze karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
Bir süredir Londra'da yaşayan Erdem ülkeye döndü. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu'nun konserine gitti.
Erdem, sevenlerine müjdeyi verdi. Oyuncu romantik komedi filmiyle ekranlara dönüyor.
Erdem, konserde muhabirlerin sorularına da yanıt verdi.
Oyuncu, "Romantik komedi filminde oynayacağım. İşte bir tiyatro oyunum var. Var da var. Önümüzdeki sezon keyfim yerinde..." ifadelerini kullandı.