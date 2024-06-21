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  4. Yurt dışından dönen Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem müjdeyi verdi! Ekranlara geri dönüyor

Yurt dışından dönen Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem müjdeyi verdi! Ekranlara geri dönüyor

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 10:28
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2003-2006 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolü ile tanınan İpek Erdem ülkeye geri döndü. Kenan Doğulu'nun konserinde görüntülenen oyuncu ekranlara geri döneceğini belirtti.

Yurt dışından dönen Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem müjdeyi verdi! Ekranlara geri dönüyor

İpek Erdem Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Barbie lakaplı Gamze karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Bir süredir Londra'da yaşayan Erdem ülkeye döndü. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu'nun konserine gitti.

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Erdem, sevenlerine müjdeyi verdi. Oyuncu romantik komedi filmiyle ekranlara dönüyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON KEYFİM YERİNDE"

Erdem, konserde muhabirlerin sorularına da yanıt verdi.

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Oyuncu, "Romantik komedi filminde oynayacağım. İşte bir tiyatro oyunum var. Var da var. Önümüzdeki sezon keyfim yerinde..." ifadelerini kullandı.

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