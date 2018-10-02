Yürümenin 6 önemli faydası

Peki yapılan araştırmalarla pek çok hastalığa iyi geldiği söylenen yürümenin faydaları neler? İşte yürümenin faydaları ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Yürümenin faydaları saymakla bitmiyor

1 / 8 Günümüzde yapılan çalışmalar, yürümenin sağlığa olumlu faydalarını hatta erken ölüm riskini azalttığını ortaya koyuyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Kocaoğlu “İki bin yıldan uzun bir süre önce Hipokrat “Yürüyüş insanın en iyi ilacıdır” demişti ve artan bilimsel kanıtlar onun yanlış olmadığını gösteriyor” diyor.

2 / 8 Cambridge Üniversitesi’nde 334 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre günde sadece 20 dakika yürümenin erken ölüm riskini 3’te 1 oranında azalttığını söyleyen Doç. Dr. Barış Kocaoğlu, Mynet okurları bunamadan kansere yürümenin 6 önemli faydasına yönelik yapılan çalışmaları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

3 / 8 DEMANSA (BUNAMA) KARŞI İYİ GELİYOR Araştırmalar; bir tür demanstan sıkıntı çeken kişiler ile hareketsiz yaşam tarzı arasında bir bağ olduğunu, düzenli yürüyüş ile riskin azaltılabileceğini gösteriyor.

4 / 8 KANSERDEN KORUYOR Yürümek kansere karşı potansiyel bir silah. Günde yarım saat düzenli yürümek özellikle meme kanseri ve kolon kanserine karşı büyük fayda sağlıyor.

5 / 8 KALBE FAYDA SAĞLIYOR Yürüyüşün bu konuda sayısız faydaları var. Günde 30 dakikalık düzenli yürüyüş, kalp krizinden inmeye dek birçok riski azaltıyor. Yüksek tansiyonu kontrol altına alıyor.

6 / 8 RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİYOR Yapılan psikolojik araştırmalara göre, yürümek günlük bir iş olarak veya istenilmeyen bir zamanda bile yapılsa ruh halimizi iyileştiriyor.

7 / 8 BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIYOR Günlük yaşam alışkanlıklarına dışarıda düzenli yürüyüşü katmak, güneşten faydalanarak D vitamini almayı sağlıyor, bağışıklığı güçlendiriyor.