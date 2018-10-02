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Yürümenin 6 önemli faydası

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2018 15:34 | Son Güncelleme

İster yürüme bandında ister yürüyüş yolunda... Gün içinde kendinize ayıracağınız yürüme süresi sağlığınız için büyük değişiklikleri beraberinde getirecek. Yürümenin faydaları saymakla bitmiyor. Bunamadan, bağışıklığa pek çok hastalığa iyi geldiği kanıtlanan yürüyüşün gündelik hayatın bir parçası olması büyük önem taşıyor.

Peki yapılan araştırmalarla pek çok hastalığa iyi geldiği söylenen yürümenin faydaları neler? İşte yürümenin faydaları ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Yürümenin faydaları saymakla bitmiyor

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Günümüzde yapılan çalışmalar, yürümenin sağlığa olumlu faydalarını hatta erken ölüm riskini azalttığını ortaya koyuyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Kocaoğlu “İki bin yıldan uzun bir süre önce Hipokrat “Yürüyüş insanın en iyi ilacıdır” demişti ve artan bilimsel kanıtlar onun yanlış olmadığını gösteriyor” diyor.
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Cambridge Üniversitesi’nde 334 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre günde sadece 20 dakika yürümenin erken ölüm riskini 3’te 1 oranında azalttığını söyleyen Doç. Dr. Barış Kocaoğlu, Mynet okurları bunamadan kansere yürümenin 6 önemli faydasına yönelik yapılan çalışmaları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
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DEMANSA (BUNAMA) KARŞI İYİ GELİYOR

DEMANSA (BUNAMA) KARŞI İYİ GELİYOR
Araştırmalar; bir tür demanstan sıkıntı çeken kişiler ile hareketsiz yaşam tarzı arasında bir bağ olduğunu, düzenli yürüyüş ile riskin azaltılabileceğini gösteriyor.
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KANSERDEN KORUYOR

KANSERDEN KORUYOR
Yürümek kansere karşı potansiyel bir silah. Günde yarım saat düzenli yürümek özellikle meme kanseri ve kolon kanserine karşı büyük fayda sağlıyor.
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KALBE FAYDA SAĞLIYOR

KALBE FAYDA SAĞLIYOR
Yürüyüşün bu konuda sayısız faydaları var. Günde 30 dakikalık düzenli yürüyüş, kalp krizinden inmeye dek birçok riski azaltıyor. Yüksek tansiyonu kontrol altına alıyor.
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RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİYOR

RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİYOR
Yapılan psikolojik araştırmalara göre, yürümek günlük bir iş olarak veya istenilmeyen bir zamanda bile yapılsa ruh halimizi iyileştiriyor.
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BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIYOR

BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIYOR
Günlük yaşam alışkanlıklarına dışarıda düzenli yürüyüşü katmak, güneşten faydalanarak D vitamini almayı sağlıyor, bağışıklığı güçlendiriyor.
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KASLARI GÜÇLENDİRİYOR

KASLARI GÜÇLENDİRİYOR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Kocaoğlu “Yürümek eklem kıkırdak dokusu ve kaslarımıza yararlıdır. Yürüme sırasında eklem kıkırdak dokuları tekrarlayan yük alırlar, bu da kıkırdak hücresinin sıvı alıp vermesini bu sayede beslenmesini artırır. Hareketsiz olan eklemlerde ilerleyici kıkırdak hasarları oluşabilir. Aynı şekilde yürümek vücut kaslarımızın yüzde 90’ının birlikte ve senkronize şekilde çalışmasını sağlar, kasların dayanıklılık ve ömrünü artırır, sakatlıkları önler” diyor.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yürü Gitt..... Hani YÜRÜTMEK Faydaları saymakla bitmez deseyiniz. daha isabetli olacaktı...... Asgari ücret Fiyatına Ayakkabılar satılıyor...
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