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  4. Yürüyen merdivende feci olay! Metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Yürüyen merdivende feci olay! Metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

03.02.2023 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir iş merkezindeki yürüyen merdivenlerden inen Nevzat Y. dengesini kaybederek metrelerce yüksekten düştü. 66 yaşındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yürüyen merdivende feci olay! Metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'deki acı olay, saat 23.50 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Nevzat Y. yürüyen merdivenle iş merkezine ineceği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü.

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OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nevzat Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Nevzat Y.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kayseri yürüyen merdiven

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