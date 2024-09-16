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  4. "Yusuf Dikeç duruşu" maket robota dönüştürüldü

"Yusuf Dikeç duruşu" maket robota dönüştürüldü

16.09.2024 12:21
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Düzce'de motor ustası olan Murat Çetin, havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ve atış stilinin büyük Dünya’da büyük bir ses getiren Yusuf Dikeç'in iki maket robotunu yaptı.

Düzce'de motor ustası Murat Çetin 7 yıl önce arkadaşı sanayide motor tamirhanesinde kaynak yapmayı öğrendi. 51 yaşındaki motor ustası Çetin, kullanım ömürlerini tamamlayan atık malzemelerini hobi olarak hayal ürünü küçük objelere çevirdi. İçlerinde boyları 2 metreyi bulan 400'er kilogram ağırlığında hayali savaş kahramanları, motosiklet, ünlü karakterlerin yer aldığı maketler yapan Çetin’in, atık araç parçalarından 100'e yakın sanat eseri bulunuyor.

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YUSUF DİKEÇ’İN POZUNU 2 BİN ATIK MALZEMEDEN YAPTI

Ankara, İstanbul gibi metropol kentler ile Türkiye'nin birçok ilinde davet üzerine eserlerini sergileyen Çetin, son olarak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç'in atış anındaki pozunu iki maket robot haline getirdi.

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Yaklaşık 400'er kilogram olan ve 2 bin atık malzeme bir araya getirilerek yapılan maketler, Çetin'in sosyal medyadaki takipçilerinden ve eserlerini görmeye gelenlerden beğeni topladı.

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YUSUF DİKEÇ MAKETLERİNİ 13 GÜNDE TAMAMLADI

Dünya’da duruşuyla idol haline ve tüm dikkatleri üzerine çeken milli sporcu Yusuf Dikeç'in maketini yapma fikrinin Ankara'daki sergisinde gündeme geldiğini söyleyen Çetin, çalışmasının 13 gün sürdüğünü ve elinde hazır malzemelerinin olduğunu belirtti. Sanatçı Çetin, "Yoksa aylarca sürebilirdi bu çalışma. İki adet Yusuf Dikeç duruşuna sahip eserim var şu anda. Tabii gurur verici bir olay. Şu anda eserlerin fotoğraflarını paylaştığımızda büyük oranda güzel geri dönüşler sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

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ÇETİN: ‘‘HER ATIK, YENİ BİR KAYNAKTIR’’

Maketler için yaklaşık 2 bin atık malzeme kullandığına belirten Çetin, sözlerini şöyle noktaladı:

"Metal sanayi atıkları ve sert plastiklerle destekliyorum görsellerimi. Ağırlıkları 350 ila 400 kilogram arasında değişiyor. Her biri 2 metre boyunda ve 1000 adet parçadan oluşuyor. Atıkları her türlü değerlendirebiliriz, benim sloganım şu; 'Her atık, atık değildir. Yeni bir kaynaktır.' Atık oluşurken nasıl değerlendirileceği düşünülürse sonuca ulaşılabilir. Ben böyle yola çıktım. 'Her atık, atık değildir' diyerek kendi başıma girişimde bulundum ve başardım." (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Heykel Düzce Paris motor olimpiyat
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