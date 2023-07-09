Yusuf Güney’den şaşırtan iddia! Yıllardır komada olan Kenan Işık aslında astral seyahatteymiş

"Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" açıklamalarıyla tanınan Yusuf Güney, Emel Özuğur'un YouTube programına konuk oldu.

Programdaki açıklamalarıyla herkesi şaşırtan ünlü şarkıcı Kenan Işık hakkında da olay ifadeler kullandı.

2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşan ve dengesini kaybederek başını çarparak komaya giren Kenan Işık 8 yıldır komada... Zaman zaman Kenan Işık'ın durumu merak konusu olurken Yusuf Güney'in usta oyuncuya dair sözleri tepki çekti.

"Astral seyahatte sadece 3 kişiyle karşılaştım, telekinezi sistemiyle onlarla konuşma gerçekleştirdim" diyen Yusuf Güney konuşmasında "Ben iddia ediyorum Kenan Işık... Geziyor, yıllardır geziyor neler görmüştür geri gelirse neler anlatacak, neler deneyimlemiştir" açıklamasında bulundu.

Yusuf Güney'in bu sözlerine "Saçmalık", "İnsanlar ailesini düşünüp susun", "Aileye saygıdan susar insan" tepkisi yağdı.

KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında arkadaşı Ozan Zeybek sosyal medya hesabından aylar önce şunları yazmıştı:

"Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi."



