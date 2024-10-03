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Yusuf Güney'in meğerse evi yokmuş! Çadırda kalıyormuş... Şaşırtan itiraf

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.10.2024 13:51
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Astral seyahat açıklamalarıyla adından söz ettiren Yusuf Güney'in meğerse evi yokmuş. Güney "5 gün bir yerde, 2 gün bir yerdeyim" diyerek zaman zaman çadırda kaldığını söyledi.

Yusuf Güney'in meğerse evi yokmuş! Çadırda kalıyormuş... Şaşırtan itiraf

Astral seyahatla ilgili sosyal medyada gündem olan Yusuf Güney zaman zaman bazı tarihler vererek kehanetlerde bulunuyor. Maymun çiçeği açıklamasıyla dikkat çeken Güney “Yaşadıklarımın yüzde 10’unu anlatıyorum. Hepsini anlatsam demek neler olacak!” dedi.

"Nuh'un Gemisi'ne herkes binmedi. Bilinmeyen olaylar. Benim için de bilinmiyordu ama keşfettim. Yavaş yavaş her şey su yüzüne çıkacak" diyen Yusuf Güney'in ilginç ifadeleri gündemden düşmüyor.

"2025'e hazırlıklı olun. Bana geleceği Allah bilir, sen kimsin diyorlar sürekli. Bilmek değil, öngörü bu. Bazen olacak olayları hissedebilirsiniz. Uzaylı arkadaşlarla tanışacağız, buna alıştırdılar biz görünce şaşırmayacağız" diyen Yusuf Güney'in evinin olmadığını itiraf etmesi de gündeme geldi.

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"ASTRALE GİDECEĞİM"

Snob Magazin'in haberine göre; evi olmadığını söyleyen Güney, "Beş gün bir yerde iki gün bir yerde kalıyorum. Otel ve çadırda kalıyorum. Çadır güzel oluyor" dedi.

Yusuf Güney daha sonra ise "Karadağ'da 30-40 gün inzivaya çekileceğim. Sonra astrale gideceğim" açıklamasını yaptı.

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Yusuf Güney
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