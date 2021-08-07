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Yusuf Güney orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! "Böyle zamanlarda küslük olmaz, şikayetlerimi geri çekeceğim"

07.08.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat'ta yangın söndürme çalışmaları sırasında istediği yerlere müdahale edilmediği gerekçesiyle memurlarla tartışma yaşayan Yusuf Güney, "Böyle zamanlarda küslük olmaz, şikayetlerimi geri çekeceğim" dedi.

Yusuf Güney orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! "Böyle zamanlarda küslük olmaz, şikayetlerimi geri çekeceğim"

Antalya Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışmıştı. Güney, tartışma esnasında arabadaki ruhsatlı silahıyla havaya ateş açmış ve gözaltına alınmıştı.

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"KAVGA ETTİĞİMİZ ARKADAŞLARDAN ÖZÜR DİLEYECEĞİM"

Bu gerginliğin ardından gönüllü orman işçisi olduğunu ifade eden Güney, İstanbul'da konserdeyken yangın haberini duyunca yangın tüplerini alarak bölgeye ulaştığını ve yangınların insanüstü bir güçle önlendiğini vurguladı. İki gündür kamuoyunu meşgul eden üzüncü olay yaşandığına değinen Güney, "Kimse uyumuyordu, yangınla mücadele edenlerin hakları ödenmez. Buraya geldiğimde talihsiz bir şey yaşandı. Ormancılarla aramızda tartışma yaşandı karşılıklı şikayetçi olduk. Ben bütün şikayetlerimi çekeceğim. Böyle günlerde kırgınlık, küslük olmaz. Hepimiz aynı amaç için buradayız. Kavga ettiğimiz arkadaşlarla bizzat göreceğim, gerekirse özür dileyeceğim. Birlik ve beraberlikte kötü günleri çabuk atlatacağız." diye konuştu.

ORMAN İŞÇİSİ YELEĞİ VE ŞAPKASI HEDİYE EDİLDİ

Bu sözlerinin ardından Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, sanatçı Güney'e orman işçisi yeleği ve şapkası hediye etti.

YUSUF GÜNEY VE İŞÇİLER BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Manavgat'ta günlerdir devam eden ve bugün kontrol altına alınan orman yangınlarına müdahale etmek isteyen Güney ile orman işçileri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş, olay sonrası taraflar karşılıklı bir birinden şikayetçi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bu da ayrı bi telden çalıyor. sen kimsin ki senin dediğin yere müdahale etsinler
sıkıysa etme
belinde sikahla yangın söndürmeye yardım etmek , çok ironik

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