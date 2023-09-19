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Yusuf Kavaklı'nın sözleri Nur Viral'i şoke etti! "Hocam canlı yayındayız..."

19.09.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı yeni sezonda ekranlara döndü. Sunucu Nur Viral'e bazı günler eşlik eden Yusuf Kavaklı bir kadın seyirciden gelen soru karşısında ne diyeceğini bilemedi. Ardından ise Nur Viral Yusuf Kavaklı'nın sözleri karşısında şoke oldu.

Hayatta Her Şey Var programının sunucusu Nur Viral ile konuk Yusuf Kavaklı seyircilerden gelen sorulara yanıt vermeye çalıştı. Zaman zaman çıkışlarıyla gündeme gelen emekli müftü Yusuf Kavaklı, bir kadın seyircinin sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi.

İsmini vermek istemeyen kadın seyirci "Kocam başka kadınlara ilgi duyuyor. Ya kabullen otur ya da git diyor. 2 çocuğum var onların için tutunmaya çalışıyorum" deyince hem Nur Viral hem de Kavaklı şoke oldu.

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Yusuf Kavaklı kendisine danışan kadına ne diyeceğini bilemeyerek "Bu ailevi bir meseledir, eğer böyle diyorsa bu adam aileyi dağıtmayı göze almış demektir. O kocadan hayır gelmez be kızım. Allah'ın sen çoluk çocuğumuzu koru yarabbi. Böyle ahlaksızlık olur mu ya" dedi.

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SÖZLERİ SESSİZE ALINDI

Kavaklı Esra Erol, Müge Anlı gibi isimlerin yayınlarına katılan bazı erkeklere de sitem etti. Eski müftü "Başı kapalı kadın kaçmış soğan erkeği de onu aramaya gelmiş. Bir kadın başında örtü var başkasına gitmiş, bitmiş bitmiş, başı kapalı kadın..." derken konuşması sessize alındı.

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Nur Viral ise şoke olarak "Hocam canlı yayındayız" diyerek Yusuf Kavaklı'yı susturmaya çalıştı.

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