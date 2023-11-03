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Yusuf Kavaklı Nur Viral'e "Enayisin" dedi! Sunucu ne yapacağını bilemedi

03.11.2023 13:45 | Son Güncelleme:
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Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı Nur Viral'in programına her cuma konuk oluyor. Yusuf Kavaklı ile Nur Viral bu sefer de kahve konusunda anlaşamadı. Nur Viral Yusuf Kavaklı'nın sözleri karşısında ne diyeceğini bilemedi.

Yusuf Kavaklı Nur Viral'e "Enayisin" dedi! Sunucu ne yapacağını bilemedi

Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, Nur Viral'in soruları ve canlı yayına bağlanan izleyicilerin sorularına verdiği yanıtlarla zaman zaman gündeme geliyor. Yusuf Kavaklı son olarak sunucu Nur Viral ile kahve parası konusunda anlaşamadı.

Nur Viral elindeki kağıda bakarak "Bunu okuyamam, bu bana hakaret.Ben bunu her gün yapıyorum" dedi ve kağıdı okuması için Kavaklı'ya uzattı.

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Yusuf Kavaklı ise "Evinde maliyeti 5 lira olan kahveyi içmek için bilmem nereye gidip de 150 TL veren adam ahmağın daniskası" diyerek kağıdı okudu.

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Nur Viral ise "Kahve 150 TL değil ki" deyince Yusuf Kavaklı ise "Evde 5 liraya içicekken 150 TL veriyorsan enayisin, hadi yürü" yanıtını verdi.

Nur Viral ise bunu kabul etmeyerek kendini savundu.


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Yusuf Kavaklı

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