Yüzlerce kişiye bedava dağıttılar! Duyan inanamadı... Tüm ilçe akın etti 'Olmaz denileni yaptık'

Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Zafer Yalman ilçeye bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi ile Soğanlıyörük Köyü’nde toplamda 25 dönüm arazide bu yıl ilk kez patlıcan üretimi gerçekleştirdi. Yalman geçtiğimiz ay mahsul almaya başladıkları patlıcanların üretim fazlası yaklaşık 5 tonunu yüzlerce vatandaşa ücretsiz olarak dağıttı.

Pazarda kilogram fiyatı 30-40 TL arasında değişen patlıcanın ücretsiz dağıtıldığına inanamayan vatandaşlar bir taraftan şaşırırken diğer taraftan da Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Zafer Yalman’a teşekkür etti.

Yalman, Kdz. Ereğli’de sadece sanayi değil tarımında yapılabildiğini göstermek için patlıcan üretimine başladıklarını ve başarılı olduklarını söyledi. Yalman, “Aşağı yukarı bir kamyona yakın Ereğli’de tarlamızda ürettiğimiz patlıcanı bugün halkımıza ücretsiz dağıttık. Allah bize verdiği müddetçe biz de bunları halkımızla paylaşacağız. Ereğli’de tarım olmaz diyenler gün geçtikçe olduğunu görecekler. Tarlalarımızı ziyaret edebilirler. 20 bin metrekare arazide ürettik. Satabildiğimizi satıyor, kalanı vatandaşa ücretsiz veriyoruz. Yeterki vatandaşımız faydalansın, ülkemizin durumu, ekonomik sıkıntılarımız belli. Alan var alamayan var. Patlıcanını alsın kurutsun kışlık yiyeceğini yapsın diye böyle bir hizmet sunduk. Kdz. Ereğli Ziraat Odası başkanı olarak bir emek harcadım, bu emeğimi de vatandaşımla paylaştım. Tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun, helal hoş olsun." şeklinde konuştu.

"SENEYE BİBER, DOMATES, SOĞAN, SARIMSAK ÜRETECEĞİZ"

Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Zafer Yalman’ı örnek çalışmasından dolayı tebrik eden üreticilerden İsmet Koç ise üretimin daha da artırılmasını temenni etti. Koç konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Biz bugün Ereğli’de olmaz denileni yaptık. Ereğli’nin milli ve yerli patlıcanını ürettik. Bu gördüğünüz kasaların tamamı doludur. Bugün bin kişiye ücretsiz 5 ton patlıcan dağıttık. Pazarda patlıcan 30-40 lira, biz tarlada 20 liradan sattık. Elimizde ürün çok fazla. Hani diyorlar ya ’Ereğli’de tarım olmaz.’ Tarımı gerçekleştirdik. Fazlalığını da vatandaşımıza hayrına ücretsiz verdik. Ziraat Odası Başkanımızı da tebrik ediyorum, kendisini kutluyorum, devamını da bekliyorum. İnşallah seneye biber, domates, soğan, sarımsak üreteceğiz. Tarlalarımızın yüzde 80’i boş, yazıktır günahtır. Gelin beraber üretelim, beraber yiyelim. Hem Türkiye kazansın, hem biz kazanalım, hem Ereğli halkı kazansın.”

Kdz. Ereğlili vatandaşların yoğun talep gösterdiği yaklaşık 5 ton patlıcan yaklaşık yarım saat içerisinde tükendi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır