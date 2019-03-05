Yüzleşme dizisi nerede çekiliyor? Yüzleşme konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D’nin; T Company imzalı, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği yeni dizisi Yüzleşme ilk bölümüyle ekrana geldi.

YÜZLEŞME NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçen hikâyenin çekimleri, Alanya ağırlıklı olmak üzere Antalya ve ilçelerinde büyük bir özveriyle devam ediyor. Kadro ve hikâyesiyle şimdiden merak uyandıran dizi, aynı zamanda Alanya ve çevresinin tüm güzelliğini de ekrana getirecek.

YÜZLEŞME GENEL KONUSU NEDİR?

Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikayede geçmişte yaşanan olaylar, sırlar teker teker gün yüzüne çıkarken kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

ESRARENGİZ KADIN: MASAL

Dizide kendine güvenli, zeki ve duru güzelliği olan Masal karakterine hayat verecek olan Hande Doğandemir, yayınlanan tanıtımla dikkatleri üzerine topladı. Yüzleşme’de genç yaşına rağmen güçlü bir iş kadını olan Masal’ın, Kalender kasabasına gelişi ile yıllardır saklanan sırlar ortaya çıkacak.