Yüzleşme dizisi nerede çekiliyor? Yüzleşme konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D’nin; T Company imzalı, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği yeni dizisi Yüzleşme ilk bölümüyle ekrana geldi.
YÜZLEŞME NEREDE ÇEKİLİYOR?
Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçen hikâyenin çekimleri, Alanya ağırlıklı olmak üzere Antalya ve ilçelerinde büyük bir özveriyle devam ediyor. Kadro ve hikâyesiyle şimdiden merak uyandıran dizi, aynı zamanda Alanya ve çevresinin tüm güzelliğini de ekrana getirecek.
YÜZLEŞME GENEL KONUSU NEDİR?
Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikayede geçmişte yaşanan olaylar, sırlar teker teker gün yüzüne çıkarken kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
ESRARENGİZ KADIN: MASAL
Dizide kendine güvenli, zeki ve duru güzelliği olan Masal karakterine hayat verecek olan Hande Doğandemir, yayınlanan tanıtımla dikkatleri üzerine topladı. Yüzleşme’de genç yaşına rağmen güçlü bir iş kadını olan Masal’ın, Kalender kasabasına gelişi ile yıllardır saklanan sırlar ortaya çıkacak.
YÜZLEŞME'DE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Uğur Yücel (Fikret), Hande Doğandemir (Masal), Engin Öztürk (Ömer), Yiğit Kirazcı (Levent), Zeynep Eronat (Songül), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zümrüt), Şerif Sezer (Bibi), Mesut Akusta (Battal), Macit Koper (Halil), Durul Bazan (Yako), Gülsim Ali (Ayşegül), Darda Yasir Yenal (Yüzbaşı Gökhan), Gözde Çığacı (Seda), Müfit Kayacan (Selim), Yeşim Gül (Seher)
Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun oynadığı, yapımını T Company'nin üstlendiği "Yüzleşme" dizisi yakında Kanal D'de! Yapımını T Company’nin, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği "Yüzleşme"nin başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu paylaşıyor.
Senaryosunu Altuğ Küçük’ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel oturuyor. Yüzleşme’de; Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Darda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül de yer alıyor.
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