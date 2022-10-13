"Yüzümden tümör aldırdım" diyerek paylaştı! İki kez biyopsi korkuttu

Kardashian/Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian son dönemde hem eritmeye başladığı kalçaları hem de fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle adından söz ettiriyordu. Ünlü yıldız son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kardashian, yüzünden tümör aldırdığını ifade etti.

38 yaşındaki Kardashian, geçtiğimiz aylarda sağ yanağındaki küçücük yumrunun ilk başta sivilce gibi göründüğünü ancak daha sonra geçmeyince soluğu hastanede aldığını söyledi.

DOKTOR, İKİNCİ KEZ BİYOPSİ İSTEDİ

Khloe Kardashian, yedi ay sonra doktora gittiğini ve biyopsi yaptırdığını belirtti. Kardashian, doktorunun yanağındaki bu oluşumun onun yaşında çok nadir görülmesinden şüphelenip bir kez daha biyopsi yapılmasını istediğini söyledi.

SONUÇLARI TEMİZ ÇIKTI

Ünlü isim, ikinci biyopsinin ardından doktorların kendisine acilen operasyon önerdiğini ifade etti.

Kardashian, daha sonra yanağındaki küçük tümörü aldırdığını söyledi. Şu an durumunun iyi olduğunu ve sonuçlarının da temiz çıktığını belirten Khloe Kardashian, bu süreçte kendisiyle ilgilenen doktorlara minnettar olduğunu ifade etti.



