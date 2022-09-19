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'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi: ''Mükemmel eşi arıyordum''

19.09.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Yüzyılın çok eşlisi' olarak adlandırılan 63 yaşındaki Suudi erkek Ebu Abdullah, 43 yılda toplam 53 kez evlendiğini iddia etti. Abdullah, sayısız evliliklerini 'kişisel zevk' uğruna değil 'istikrar ve iç huzuru' peşinde olduğu için gerçekleştirdiği konusunda ısrar etti. Ancak tek bir eşiyle bile bağlı kalamaması kafalarda soru işaretleri yarattı. Ancak şimdi aradığını bulduğunu ve yeniden evlenme planı olmadığını açıkladı.

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi: ''Mükemmel eşi arıyordum''

İlk evliliğini 20 yaşındayken yapan Abdullah, en kısa evliliğinin sadece 24 saat sürdüğünü söyledi. “İlk kez evlendiğimde, kendimi rahat hissettiğim ve çocuklarım olduğu için birden fazla kadınla evlenmeyi planlamadım” diyen Abdullah, bir süre sonra sorunlar ortaya çıkınca 23 yaşında tekrar evlenmeye karar verdiğini ve kararını eşine bildirdiğini anlattı.

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İLK EŞİ KENDİSİNDEN BÜYÜKTÜ

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Çoğunlukla Suudi kadınlarla evlendiğini söyleyen Abdullah, ilk eşinin kendisinden daha yaşlı olduğunu açıkladı. Evlendikleri zaman Abdullah 20 yaşındayken eşi kendisinden 6 yaş büyüktü.

''GÜNAHTAN KURTULMAK İÇİNDİ''

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İş seyahatlerindeyken bazen yurt dışında tanıştığı kadınlarla evlendiğini de itiraf ederek, “Üç dört ay yurt dışında kalıyordum. Bu yüzden kendimi günahtan kurtarmak için evlendim.” diye açıkladı.

TAVSİYESİ ŞAŞIRTTI

Abdullah'ın evliliğe ilişkin tavsiyesi ise şaşırttı. ''Daima daha yaşlı bir eş tercih edin'' diyen adam, “Dünyadaki her erkek bir kadına sahip olmak ve onunla sonsuza kadar kalmak ister... Ancak istikrar genç bir kadında değil, yaşlı bir kadında bulunur” dedi.

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İLGİ GÖRDÜ

Sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılan hikaye büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı yorumlarını paylaştı. Biri, "Beşinci evlilikte sorunun kendisinde olduğunu anlayabilirdi." diyerek Abdullah'ı eleştirdi. Bir başkası ise "Suudi Leonardo DiCaprio gibi" diyerek durumu tiye aldı. Diğer yorumlar ise meraklı soruları içeriyordu. Bir kullanıcı “Nafaka olarak ne kadar ödüyor?” diye sordu.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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