Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu sevgilisini darp ettiği iddialarıyla gündemde! Soruşturma açıldı

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu hakkında şiddet iddialarıyla gündeme geldi. Sevgilisi Aybike Çelik tarafından paylaşılan darp görüntüleri kan dondurdu.

"13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi, konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim, şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim, burada istenmiyorsun diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumu (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım. Gösteremedim ve yaşadığım şok ve Stockholm sendromu nedeniyle yine şahısa sığınmak durumunda kaldım" diyen Aybike Çelik'in açıklamaları sosyal medyayı salladı.

GRUPTAN AYRILDIĞINI DUYURDU

Can Tunaboylu iddiaları yalanlayarak "Yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlere çalışan kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım" diyerek gruptan ayrıldı.

SORUŞTURMA 9 EKİM'DE BAŞLATILDI

Aybike Çelik'in şikayeti sonrasından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 9 Ekim'de “Basit yaralama" ve “Hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturmada Adli Tıp Kurumu'ndan rapor bekleniyor.







