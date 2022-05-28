'Z kuşağı oy kullanmamalı' diyen Hakan Ural'a Behzat Uygur'dan cevap! 'Sıkıntı Z kuşağında değil...'

Kanal D'de "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, "Z kuşağı oy kullanmamalı" dedi.

"ÜLKEDE SİYASETLE BİR ALAKAN YOK"

"Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence."

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

54 yaşındaki yorumcu, elen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaştı. Ural, sözlerinin çarpıtıldığını ve kasıtlı olarak kendisinin Z kuşağının hedefi haline getirildiğini söyledi.

Sosyal medyada gündem olan açıklamaya bir tepki de ünlü oyuncu Behzat Uygur'dan geldi. Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Hakan Ural'ın sözlerine 'Sorun Z kuşağında değil, günüz kuşaklarında.' dedi.





