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'Z kuşağı oy kullanmamalı' diyen Hakan Ural'a Behzat Uygur'dan cevap! 'Sıkıntı Z kuşağında değil...'

28.05.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Hakan Ural, "Neler Oluyor Hayatta'nın canlı yayınında dikkat çeken açıklamada bulundu. "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural, sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü sunucu, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Ural'ın sözlerine ünlü oyuncu Behzat Uygur'dan şok cevap geldi.

Kanal D'de "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, "Z kuşağı oy kullanmamalı" dedi.

"ÜLKEDE SİYASETLE BİR ALAKAN YOK"

"Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence."

'Z kuşağı oy kullanmamalı' diyen Hakan Ural kendisini savundu! 'Z kuşağı oy kullanmamalı' diyen Hakan Ural kendisini savundu! "Sözlerim çarpıtıldı"

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

54 yaşındaki yorumcu, elen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaştı. Ural, sözlerinin çarpıtıldığını ve kasıtlı olarak kendisinin Z kuşağının hedefi haline getirildiğini söyledi.

Sosyal medyada gündem olan açıklamaya bir tepki de ünlü oyuncu Behzat Uygur'dan geldi. Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Hakan Ural'ın sözlerine 'Sorun Z kuşağında değil, günüz kuşaklarında.' dedi.

behzatt

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Hakan Ural
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