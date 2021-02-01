Zack Snyder's Justice League yayın tarihi belli oldu

HBO Max, merakla beklenen Justice League'in (Adalet Birliği) tarihini açıkladı. Justice League'in yeni versiyonunun 18 Mart’ta HBO Max’te gösterileceği duyuruldu.

Film dünyada 657 milyon 924 bin dolar gişe rakamına ulaşmış Türkiye'de ise 730 bin seyirci tarafından izlenmişti.

Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) ve Cyborg (Ray Fisher), süper kötü Steppenwolf'un dünyayı yok etmesini önlemek için güçlerini birleştirdi. Bununla birlikte, eleştirmenlerden ve çizgi roman hayranlarından gelen incelemeler, Snyder'ın bir ailevi durum nedeniyle ayrılmak zorunda kalmasının ardından Joss Whedon tarafından yönetilen 2017 filmi için çoğunlukla olumsuzdu.



