Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Zack Snyder's Justice League yayın tarihinden önce erkenden yayınlandı! Sevenleri şoke oldu

Zack Snyder's Justice League yayın tarihinden önce erkenden yayınlandı! Sevenleri şoke oldu

Seray Üstün Seray Üstün 09.03.2021 17:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zack Snyder's Justice League yayın tarihinden önce erkenden yayınlandı! Sevenleri şoke oldu

Justice League filminin orijinal versiyonu olarak lanse edilen Zack Snyder's Justice League’in yayın tarihi geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. 18 Mart’ta HBO Max’te yayınlanması beklenen filmin başına talihsiz bir olay geldi ve yayın tarihinden önce seyirciyle buluştu.

HBO Max, merakla beklenen Justice League'in (Adalet Birliği) filmi verilen tarihten 1 hafta öncesinde yanlışlıkla yayınlandı. IGN tarafından aktarılan ve The Hollywood Reporter tarafından da doğrulanan bilgilere göre HBO Max, kütüphanesindeki yayınlanan içeriklerde büyük bir hata yaptı. Warner Bros'un bir diğer filmi Tom ve Jerry’i açan HBO Max kullanıcıları erkenden Justice League: The Snyder Cut’ı izleme şansını buldu. Bu hata sosyal medyada büyük ses getirdi.

Sosyal medyadaki paylaşımlara göre HBO Max kullanıcıları, hata düzeltilene kadar Justice League: The Snyder Cut’ın ilk iki saatini izleme imkanı yakaladılar. Hatayı gidermekte çok da hızlı olamayan HBO Max, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Justice League: The Snyder Cut’ın geçici olarak kütüphanede var olduğunu doğruladı ve hatanın dakikalar içinde giderildiğini belirtti.

ZACK SYNDER’S JUSTICE LEAGUE KONUSU

KAPAK3

Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) ve Cyborg (Ray Fisher), süper kötü Steppenwolf'un dünyayı yok etmesini önlemek için güçlerini birleştirdi. Bununla birlikte, eleştirmenlerden ve çizgi roman hayranlarından gelen incelemeler, Snyder'ın bir ailevi durum nedeniyle ayrılmak zorunda kalmasının ardından Joss Whedon tarafından yönetilen 2017 filmi için çoğunlukla olumsuzdu.

Stranger Things yaratıcıları ve Spielberg, Stephen King'in kitabından uyarlama bir dizi hazırlıyorStranger Things yaratıcıları ve Spielberg, Stephen King'in kitabından uyarlama bir dizi hazırlıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası
Kutsal Damacana filmi İstanbul'da çekildiKutsal Damacana filmi İstanbul'da çekildi
Bakmayın güzel olduğuna o aslında en kötüsü Bakmayın güzel olduğuna o aslında en kötüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

En yüksek IQ seviyesine sahip 10 sıradışı insan

En yüksek IQ seviyesine sahip 10 sıradışı insan

Kraliçenin katı kuralları! Kraliyet üyeleri bunları yapamaz

Kraliçenin katı kuralları! Kraliyet üyeleri bunları yapamaz

Dünyanın en cömert dilencisi! Robin Hood olarak tanınıyor

Dünyanın en cömert dilencisi! Robin Hood olarak tanınıyor

Asla ziyaret edemeyeceğiz yasaklı yer: Surtsey Adası

Asla ziyaret edemeyeceğiz yasaklı yer: Surtsey Adası

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Masumlar Apartmanı Gülben’in gerçek hikayesi!

Masumlar Apartmanı Gülben’in gerçek hikayesi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

+18 film vizyona girmeden olay oldu!

+18 film vizyona girmeden olay oldu!

Striptizci olmuştu... Jennifer Lopez’in son hali çok romantik

Striptizci olmuştu... Jennifer Lopez’in son hali çok romantik

10 yıl boyunca makyajla sakladı! Güzellik tabularını yıktı

10 yıl boyunca makyajla sakladı! Güzellik tabularını yıktı

Diğer Haberler

Stranger Things yaratıcıları ve Spielberg, Stephen King'in kitabından uyarlama bir dizi hazırlıyor

Kült kitaplarını uyarlamaya doyamadılar

Kutsal Damacana filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Kutsal Damacana filmi oyuncuları

Kutsal Damacana filmi İstanbul'da çekildi

Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları…

Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları arasında önemli isimler

71. Berlin Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu! Türkiye’den tek yapım olan Okul Tıraşı’na ödül geldi

Türkiye’den seçilen tek yapıma uluslararası ödül!

Kurtuluş Savaşı’nda milli mücadelenin sembolü bir kadın üsteğmen: Kara Fatma

Üsteğmen Kara Fatma’nın hayatı beyaz perdeye taşınacak

Christopher Nolan filmleri: Sonu tahmin edilemeyen dünyaca ünlü yapımlar!

Dahilik göstergesi yapımlar! Finallerini tahmin etmek imkansız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.