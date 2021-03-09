Zack Snyder's Justice League yayın tarihinden önce erkenden yayınlandı! Sevenleri şoke oldu

HBO Max, merakla beklenen Justice League'in (Adalet Birliği) filmi verilen tarihten 1 hafta öncesinde yanlışlıkla yayınlandı. IGN tarafından aktarılan ve The Hollywood Reporter tarafından da doğrulanan bilgilere göre HBO Max, kütüphanesindeki yayınlanan içeriklerde büyük bir hata yaptı. Warner Bros'un bir diğer filmi Tom ve Jerry’i açan HBO Max kullanıcıları erkenden Justice League: The Snyder Cut’ı izleme şansını buldu. Bu hata sosyal medyada büyük ses getirdi.

Sosyal medyadaki paylaşımlara göre HBO Max kullanıcıları, hata düzeltilene kadar Justice League: The Snyder Cut’ın ilk iki saatini izleme imkanı yakaladılar. Hatayı gidermekte çok da hızlı olamayan HBO Max, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Justice League: The Snyder Cut’ın geçici olarak kütüphanede var olduğunu doğruladı ve hatanın dakikalar içinde giderildiğini belirtti.

ZACK SYNDER’S JUSTICE LEAGUE KONUSU

Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) ve Cyborg (Ray Fisher), süper kötü Steppenwolf'un dünyayı yok etmesini önlemek için güçlerini birleştirdi. Bununla birlikte, eleştirmenlerden ve çizgi roman hayranlarından gelen incelemeler, Snyder'ın bir ailevi durum nedeniyle ayrılmak zorunda kalmasının ardından Joss Whedon tarafından yönetilen 2017 filmi için çoğunlukla olumsuzdu.



