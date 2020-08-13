Zafer Algöz: ‘Cem Yılmaz yokken ben sahnedeydim’

Büyük bir Beşiktaş tarafı olan Zafer Algöz, Ertem Şener’in programına misafir oldu. Sanat hayatına uzun yıllar önce başlayan usta oyuncu Zafer Algöz herkesin kafasına takılan sorulara bütün içtenliğiyle cevap verdi. Cem Yılmaz filmlerinde hep aynı oyuncuların yer almasına dair yapılan eleştirileri yersiz bulduğunu söyleyen Algöz, “Barselona’da hep aynı kadro oynuyor” ifadelerini kullandı.

Film kadrosunda değişiklik yapmamasıyla eleştirilen Cem Yılmaz’a destek olan Zafer Algöz tüm oyuncuları onlarla çalışmak istediğinin altını çizdi. Algöz “Kadroya alalım dediğimiz insanlar koşa koşa geliyorlar hemen. Kim çalışmak istemez ki böyle bir kadroyla. İşlerinde de çok çok yetenekli insanlarla çalıştık. Mesela Çağlar Çorumlu… Adam Zeki Müren’i, Zeki Müren’den daha iyi oynadı” dedi.

‘CEM TÜRKİYE’NİN EN İYİ KOMEDYENİ’



Karantina süresinin başına zorlandığını belirten Algöz üçüncü kitabının müjdesini verdi. Haşırt Dı Bilekbord ve Keş On Dı Teybıl kitaplarını yazan başarılı sanatçı üçüncü kitabı karantina süresince tamamlandığını söyledi. Teknolojinin nimetlerinden yararlandıklarını belirten Algöz Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Can Yılmaz’la karantina döneminde görüntülü konuştuklarını belirtti.

Ertem Şener’in genç nesil arasında ‘Cem Yılmaz olmasa Zafer Algöz olmazdı’ algısını hatırlatması üzerine ünlü oyuncu şaşırtan bir tepki verdi. Cem Yılmaz’dan öncesinde de sahnelerde olduğunu belirten Algöz, “Ben 1975 yılında ilk sahneye çıktığımda Cem daha 1 yaşındaydı. Biz Cem’le uzun zaman önce tanışıp konuştuk. Bir dönem bana de ki ‘Ya Zafer Abi, ben senin Atatürk Kültür Mekezi’nde iki oyununu seyretmiştim. Çok beğendim hatta arkadaşlarımla gelip kafeteryada seninle tanıştık. Fazla yüz vermemiştin’ Ben Cem’in anlattığı bu anıyı hatırlamadım. Ama onun ilk Leman’da sahneye çıktığında büyük bir komedyen olacağını anladım. Sahneye çıktığı ilk andan itibaren şu ana kadar yazdıkları ve yaptıklarıyla Türkiye’nin uzak ara en iyi komedyenidir” diye konuştu.