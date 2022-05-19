Zafer Algöz'ün Erşan Kuneri yorumuna Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç ile Aleyna Tilki'den yanıt

Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın başrollerde oynadığı Erşan Kuneri dizisi geçtiğimiz hafta yayına girmişti. Türkiye'nin son günlerde en çok konuşulan projelerinden bir olan Erşan Kuneri sosyal medyanın da gündemine oturdu.

ERŞAN KUNERİ'Yİ GİBİ İLE KIYASLADI

Usta oyuncu Zafer Algöz, sosyal medyada yapılan bir yoruma verdiği yanıtla dikkat çekti. "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi." yorumuna yanıt veren Zafer Algöz şaşırttı.

"GİBİ'NİN BU SEVİYEYE GELEBİLMESİ İÇİN..."

Algöz'ün "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için, 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Exxen'de yayınlanan fenomen dizi Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç ise bu sözlerin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kılınç paylaşımında "Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor." ifadelerini kullandı.

ALEYNA TİLKİ: MİZAH, PRODÜKSİYON ARTTIKÇA ARTAN BİR ŞEY DEĞİL

Şarkıcı Aleyna Tilki de Gibi ve Erşan Kuneri hakkındaki düşüncelerini sosyal medyadan paylaştı. Tilki "Zafer abime sonsuz saygı hürmet. Onların devasa emekleri var ama Feyyaz Yigit’in çok easy bir kafayla çektiği diziyle, hepimizi çooook güldürmesinin de hakkını yemeyelim. Ki mizah, prodüksiyon arttıkça artan bir şey değil" ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ'IN YANITI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Cem Yılmaz, Twitter'da diziyle ilgili yapılan bir paylaşıma ise "Maalesef çok kötü bir seri" yazan sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi.

"LÜTFEN ARTIK BOŞ İŞLERİ BIRAK"

Yılmaz paylaşımında "Hayır Osmancım değil. Yalnızca sana göre değil. Hepsi bu. Lütfen artık boş işleri bırak :) Sevdiğin şeylerden bahset vaktini onlara ver hadi gülüm benim, canım, şeker kardeşim. Seni seviyorum bay" ifadelerini kullandı.

"BİR GÖNÜL SAYFASI DAHA AÇILDI"

Yılmaz daha sonra ise takipçisinin "Seni seviyorum Cem ağabey" yorumuna ise "Bir gönül sayfası daha açıldı :) tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Yaşa Osman ;)" yanıtını verdi.



