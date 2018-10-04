Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi göz yaşlarına boğdu!

Sakalları yüzünden çevresi tarafından dışlandığını söyleyen ve evliliğini kurtarmak için Zahide Yetiş'le programına katılarak yardım isteyen Gülseren Hanımın hikayesi izleyenleri göz yaşlarına boğdu. Tedavi olmak için Zahide Yetiş'e sığınan genç kadın, kocasından utandığını, insan içine çıkamadığını, lazer tedavisi görmesine rağmen bu durumdan kurtulamadığını söyledi.

Evlenirken sakalları olduğunu gizlediğini ve evliliklerinin beşinci gününde sakalları uzayınca eşinin durumu fark etmesi üzerine her şeyi anlattığını belirten Gülseren hanım şunları dile getirdi;

"AÇIK AÇIK HER ŞEYİ SÖYLEDİM"

"Evliliğimizin beşinci günüydü. Sakallarım artmaya başlayınca eşim 'Sakalların nasıl geliyor?' diye sordu. Ben de orada açık açık her şeyi söyledim. 'Cesaretim yoktu. Bırakırsın ya da istemezsin diye bir şey söyleyemedim. Ama istiyorsan yine de bırakabilirsin.' dedim. Evlenirsem çektiğim çilelerden kurtulacağımı düşünüyordum. Allah eşimden razı olsun. Beni böyle kabul etti."

Gülseren hanımın eşi ise "Ben onun için bütün ailemi karşıma aldım. İstemediler. Sana olmaz dediler ama 'Olursa da bana, olmazsa da bana.' diyerek her şeye rağmen kabul ettim." dedi. Kayınvalidesi ve eltilerinin ona durmadan erkek gibi olduğunu söylediğini vurgulayan Gülseren Hanım, "Bu halde olmak insanı bin kat yerin altına sokuyor" diyerek tek dileğinin sakallarından kurtulmak olduğunu belirtti.