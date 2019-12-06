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Zalim İstanbul 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sağlığını kaybeden Ceren'e ne olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 06.12.2019 03:10 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 22. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde, Ceren'in sağlığı yaşadığı olaylardan dolayı bozuluyor. Apar topar hastaneye kaldırılan Ceren ve bebeğin sağlığından herkes endişe duyuyor. Diğer yandan ise artık öfkesini bastırmaktan bıkan Nedim, Cenk'i köşeye sıkıştırıyor. İşte Zalim İstanbul 22. yeni bölüm fragmanı ve 21. son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul'un 22. yeni bölümüyle 9 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelecek. Zalim İstanbul'un merakla beklenen 22. yeni bölümde, Cenk için tehlike çanları çalmaya başlıyor.

Zalim İstanbul'da yaşadığı olayların şokunu atlatamayan Ceren, ruh sağlığı ve fiziksel olarak da kötü duruma düşüyor. Ceren hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Ancak bebeğin gerçek babası olan Cenk için durum daha da kötüye gidiyor. Geçmişte yaşadığı olayların öfkesini artık kontrol edemeyen Nedim, Cenk'ten hesap soruyor.

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Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00’da Kanal D’de ekrana gelecek.

Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceren ve Nedim'in tatili köşkü karıştırıyor! Zalim İstanbul 21. son bölüm izle!Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceren ve Nedim'in tatili köşkü karıştırıyor! Zalim İstanbul 21. son bölüm izle!

ZALİM İSTANBUL 21. SON BÖLÜM KONUSU

2 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 21. son bölümünde Nedim, şirkette hakkı olanı isteyerek Agah Beyi şaşırtıyor.

Agah Bey, Nedim'in köşke Ceren'i yerleştirmesinin şaşkınlığını yaşarken ikinci bir şaşkınlık yaşar. Nedim şirkette bir oda ister. Nedim'in böyle bir karar vermesini soğukkanlı olarak karşılar. Şeniz'in kendisini bu konu ile önceden doldurması ise, Agah'ın içine kurdu düşürmüş oldu. Nedim'e karşı bakış açısı değişmeye başlar. Şirketi bu hale kendisinin getirmesi ve elinden kayıp gidecek olması onu biraz düşündürür; fakat, Nedim'e ait olduğunu yok saymaz. Cenk ise, şirket ile ilgili Nedim'in çıkışına en sert tepkiyi verir.

Ceren, Agah'ın sunduğu para teklifi üzerine dönülmez bir karar verir. Açık çek gözünü döndürmüştür. Şeniz ile ilgili bildiklerini ve köşkte dönen dolapları Agah'a satacağını düşünürken ummadığı bir durumla karşı karşıya kalır. Agah, ona öyle bir anlaşma önerir ki Ceren ne yapacağını şaşırır. Agah'ın hazırladığı anlaşmada Ceren, Karaçay soyadından ve bebeğin haklarından vaz geçmek zorunda kalır. Anlaşma kağıdını imzalar; fakat, Şeniz'in usta manevrasıyla doldurduğu Seher anlaşmayı yırtmasını bilir.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
güzel bir dizi heyecanlı
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