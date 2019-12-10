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Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceren, Şeniz'e saldırıyor! Zalim İstanbul 22. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 10.12.2019 03:21 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 23. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Ceren'in bebeğini kaybetmesi herkes için büyük şok oluyor. Bebeğini kaybettikten sonra davranışları değişen Ceren, Şeniz'i boğmaya çalışıyor. İşte Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanı ve 22. son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul'un 22. son bölümü 9 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Zalim İstanbul'un 16 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 23. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul'un 23. yeni bölümünde, Ceren, Şeniz'e saldırıyor!

Ceren'in psikolojisi de oldukça bozulmuştur. Saatli bomba gibi gezmektedir. Cemre, Nedim ve Ceren'in boşanacağını düşünür ve bu durumdan gizlice mutluluk duyar.

Nedim, Şeniz'e korku salmaktadır. Yaptıklarının bedelini Şeniz'e ödetmeye kararlıdır. Bebeğini kaybettikten sonra psikolojisi bozulan Ceren, Şeniz'e karşı inanılmaz bir öfke duymaktadır. Şeniz uyuduğu sırada ona saldırarak, boğmaya çalışır.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 16 Aralık Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM KONUSU

9 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 22. bölümünde Ceren, Şeniz'in planı doğrultusunda bebeğini kaybediyor.

Şeniz, evli çiftlerin balayına gitmesini ayarlayıp kötü planını devreye sokuyor. Balayına gitmeden önce Ceren'in vitamin ilaçlarını değiştirerek vijdansız hamlesini yapıyor. Hiç bir şeyden haberleri olmayan gençler birlikte balayını geçirecekleri otellerine yerleşiyorlar. Hepsi bu durumdan oldukça rahatsızdırlar. Balayında yaşananlar Cemre, Cenk ve Nedim'i derinden etkilerken Ceren, Şeniz'in kendisi hakkındaki kötü planından habersiz onun için delil toplama peşine düşüyor.

Amacı Cemre ve Cenk'in evliliklerinin sahte olduğunu kanıtlamaktır. Bu yüzden Şeniz'in kendisine verdiği kamerayı Cemrelerin odasına yerleştirir. İstediği bilgileri Şeniz için toplar; fakat, planın kendi ile ilgili olan kısmında en kötü zamanları yaşamaya başlar. İçtiği ilaçlar bebeğinin düşmesine sebep olur. Hastanede bu durumu öğrenenler şok geçirirler; fakat, Şeniz elde ettiği başarıdan kaynaklı mutludur. Bu mutluluğunun geçici olduğunu görmesi ise, Nedim'in bebeğin kaybından sonra ona ve Cenk'e söylediklerinde gizlidir...

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