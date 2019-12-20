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Zalim İstanbul 24. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cemre ile Cenk boşanacak mı?

DİZİ HABERLERİ  | 20.12.2019 03:02 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 24. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Cenk'in Cemre'ye olan aşkı gün geçtikçe artıyor. Cemre ise Cenk'e yaşanan tüm olaylardan sonra boşanma zamanlarının geldiğini söylüyor. Cemre'nin sözlerini duyan Cenk, aralarına giren kişi olduğunu düşündüğü Nedim ile hesaplaşıyor. İşte Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul'un 24. yeni bölümü 23 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

CENK VE NEDİM HESAPLAŞIYOR!

Cemre'nin boşanmak istediğini Cenk yıkılır. Çünkü Cemre'ye karşı beslediği hisler gün geçtikçe artmıştır. Günün birinde Cemre'nin de kendisini sevebileceğini düşünen Cenk, duyduklarından sonra tüm öfkesini Nedim'e yöneltir. Sevdiği kadın ile arasındaki tek engelin Nedim olduğunu düşünen Cenk öfkeden deliye döner. Ancak öfkeli olan sadece o değildir. Nedim esaretle geçen acı dolu yıllarının aşktan çok daha önemli olduğunu düşünür ve hırsının hepsinin üstesinden geleceğine emindir.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM KONUSU

16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 23. bölümünde bebeğin ölümü, köşkün altını üstüne getiriyor.

Ceren'in bebeğini kaybetmesi dengeleri değiştirmeye yetiyor. Ceren'in elindeki kozları bir bir kaybetmesi onu daha da hırçınlaştırır. İlk hedefi de bebeğini elinden alan Şeniz'dir. Ceren kendine geldiğinde ölüm olayının arkasındaki kişiyi hemen tahmin eder. Soluğu köşkte alır ve Şeniz'i öldürmeye kalkar. Nedim'in yetişmesi ile kurtulan Şeniz, iki cenderenin arasında kaldığını anlar. Nedim ve Ceren, iki ayrı noktadan Şeniz'i sıkıştırmaya başlar. Şeniz, bu durumdan kurtulabilmek için Agah kozunu kullanır. Nedim de, Şeniz'in planına fırsat tanır. Amcasını şirkete ayağına çağırarak babasında kalan haklarını geri ister. Agah, yeğeninin tavrı karşısında şaşkınlığını gizleyemez ve düşüncelerinde Şeniz'e hak verir. Şirketin tüm hisselerinin eline geçmesi Karaçay ailesini yıkacak bir duruma yol açabileceğini gören Şeniz, ikinci koz olarak da oğlu Cenk'i doldurur. Cenk ve Nedim şirket yüzünden karşı karşıya kalırlar. Bu yetmez gibi Cemre ile ilgili yaşanan bir durum iki kuzeni tekrar düşman etmeye yeter...

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