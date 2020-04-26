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Zalim İstanbul ara verdi ama... Hayranlarını sevindiren haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 14:02 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul hayranlarını sevindirecek bir adım attı.

Zalim İstanbul ara verdi ama... Hayranlarını sevindiren haber

Final yapması beklenen Zalim İstanbul dizisi 36. bölümünden sonra koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara vermişti.

Sevilen dizinin 3 bölüm sonra final yapacağı konuşuluyor. Fikret Kuşkan, Mine Tugay, Deniz Uğur, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Ozan Dolunay’ın başrollerinde yer aldığı diziden sevenlerine güzel bir haber geldi.

Avşar filmden yapılan duyuruda “Zalim İstanbul dizi müzikleri tüm dijital müzik platformlarında” denilerek müjde verildi.

34 adet dizi müziğini Spotify, Apple Müzik, Fizy, Muud, Deezer ve Napster platformlarında dinleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
zalim istanbul, Zalim İstanbu müzik,

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