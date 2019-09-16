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Zalim İstanbul'da Nedim öldü mü? Cemre katil mi? Zalim İstanbul 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 16.09.2019 01:00 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul'un 11. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul'un yeni sezon 11. bölüm fragmanında, Cemre, Nedim Karaçay'ı öldürmekle suçlanıyor. Zalim İstanbul yeni bölümde Nedim'in öldüğü yönünde haberler çıkıyor. Nedim'in ölümünden ise Cemre sorumlu tutularak, gözaltına alınıyor. Peki Zalim İstanbul'da Nedim Karaçay öldü mü? Nedim rolündeki Berker Güven diziden ayrıldı mı? İşte Zalim İstanbul 11. bölümden 2. fragman ve yaşanacaklar.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 16 Eylül Pazartesi akşamı 11’inci bölümüyle Kanal D’de olacak.

CEMRE, NEDİM'İ ÖLDÜRDÜ MÜ?
Yeni sezonu reytinglerde zirve yaparak açan Zalim İstanbul'un 11. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Cemre, Nedim'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıyor.

Cemre ile karşı karşıya gelen Agah, ondan bu ihaneti ne için yaptığının hesabını soruyor! Sonrasında ise soluğu Şeniz'in yanında alıyor! Peki Cemre, gerçekleri Agah'a söyledi mi? Nedim, tekrar hayata döndürülebilecek mi?

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Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL 11. YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Cenk’in Cemre ile beklenmedik karşılaşması kaçma kovalamacaya dönüşür. Cemre, Cenk’e asla güvenmez, ne niyetle orada olduğuna inanmaz ve sert bir yüzleşmenin ardından onu atlatmayı başarıp pansiyona döner. Nedim, onu tanıyan pansiyoncudan korkmuş, Cemre’yi uyarmaya çalışır fakat Cemre, Cenk paniğindedir, onu dinlemez, tek derdi hemen o gece oradan kaçmalarıdır.

Agah, Şahin’i bir süredir takiptedir ve şüphelerinde haklı çıkar. Şeniz arkasından iş çevirmektedir. Agah öğrendiklerini sineye çekmez ama önce Nedim’i bulmalıdır. Şeniz de bağlantısı sayesinde Nedim ve Cemre’nin izini bulur. Ancak hesaplamadığı tek şey oğlunun ondan bir adım önde olduğudur.

Seher gözaltında dahi kızından bir haber almak için çırpınırken aldığı haber onu yıkıma götürecektir. Şeniz’ in kusursuz sandığı planı Nedim’i, oğlunu ve kendini içine atan bir yangına dönüşecek, üstüne Agah’a karşı savunmasız kalacaktır.

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