Zalim İstanbul'da Nedim öldü mü? Cemre katil mi? Zalim İstanbul 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 16 Eylül Pazartesi akşamı 11’inci bölümüyle Kanal D’de olacak.

CEMRE, NEDİM'İ ÖLDÜRDÜ MÜ?

Yeni sezonu reytinglerde zirve yaparak açan Zalim İstanbul'un 11. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Cemre, Nedim'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıyor.

Cemre ile karşı karşıya gelen Agah, ondan bu ihaneti ne için yaptığının hesabını soruyor! Sonrasında ise soluğu Şeniz'in yanında alıyor! Peki Cemre, gerçekleri Agah'a söyledi mi? Nedim, tekrar hayata döndürülebilecek mi?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL 11. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Cenk’in Cemre ile beklenmedik karşılaşması kaçma kovalamacaya dönüşür. Cemre, Cenk’e asla güvenmez, ne niyetle orada olduğuna inanmaz ve sert bir yüzleşmenin ardından onu atlatmayı başarıp pansiyona döner. Nedim, onu tanıyan pansiyoncudan korkmuş, Cemre’yi uyarmaya çalışır fakat Cemre, Cenk paniğindedir, onu dinlemez, tek derdi hemen o gece oradan kaçmalarıdır.