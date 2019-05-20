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Zalim İstanbul'da Seher'i yıkan haber! Zalim İstanbul 8. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.05.2019 03:04 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisinin 8. yeni bölümünde Ceren'in attığı imza köşkteki herkesin hayatını değiştiriyor. Şeniz'in oyununa gelen Ceren yıkılıyor. Ceren, Şeniz’in kusursuz planı sayesinde hayatının en acı dersini alıyor. Ceren’in attığı imzanın yankıları köşkün altını üstüne getiriyor. Seher kızının yaşadıklarını öğrendikten sonra tam anlamıyla yıkılır. Seher, Agah’ı bu evliliğe onay vermekle suçlarken Cemre kardeşinden hesap soruyor. İşte Zalim İstanbul 8. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D'de başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay'ın paylaştığı Zalim İstanbul dizisi, 8. yeni bölümüyle 20 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Zalim İstanbul 8. yeni bölümde, Seher kızını köşkten söküp almak için gururunu göz ardı edip Şeniz’ den yardım istiyor.

Şeniz’in ise Seher ve ailesi için başka planları vardır. Cemre kardeşinin sınır tanımaz tavırları yüzünden isyan ediyor. Cemre bir taraftan annesini kollarken sabırsızlıkla beklediği sonuçlar gelene kadar Nedim’e ilaç vermeyi kesiyor. Civan, Ceren’in hal ve tavırları yüzünden her an patlamaya hazır bir bomba gibidir. Agah Karaçay, Ceren’i karşısına alıp gözdağı verirken, Ceren Karaçay soyadı ile eskileri yakıp kül edecektir.

Şeniz'in planları doğrultusunda Cenk ile evleneceğinin hayallerini kuran Ceren için işler hiç iyi gitmez. Gelinlik giyip mutlu sona ulaşacağını düşünen genç kız karşılaştıklarının sonucunda hayatının en büyük hayal kırıklığına uğrar. Seher ise kızının yaşadıklarını öğrendikten sonra tam anlamıyla yıkılır. Kızı için düşlediği geleceğin ellerinin arasından kaybolup gittiğini anlar. Tüm yaşananlara rağmen anne yüreğiyle kızının yanında olmaya çalışır. Ama geldikleri bu köşk tüm aile fertlerinin hayatını yeni baştan yazmaya kararlıdır.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

13 Mayıs 2019 Salı günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 7. yeni bölümünde Nedim'in, Şeniz'in boğazını sıkması köşkte infial yarattı. Agah ve Seher, çocuklarının otel odasında ne yaptığını merak ederler ve Cemre ile Cenk'in karşısına dikilirler. Karşılarında ailelerini gören ikili ne yapacaklarını şaşırırlar. Nedim ile ilgili sırrı Cemre ile konuştuklarını söyleyemeyeceklerini iyi bilen Cenk onlara yalan söyler. Agah ve Seher bu sefer şaşkındır.

Diğer taraftan Şeniz, Ceren ile ilgili ikinci planını devreye sokar. Otel odasında doktor ile yaptığı gizli işlemin gizemi sürerken Ceren'i başka bir tuzağa doğru yöneltmeyi başarır. Cemre ise, Nedim'in gözlerinin önünde kötüye gidişini izlemektedir. Sorumlusunun Şeniz olduğunu tahmin etse de elinde delil yoktur. Bu delil ise, Nedim'in öfke krizi sırasında Şeniz'in boğazına sarılması ile elde edilir. Cemre, bir hastanedeki arkadaşından delili tahlil etmesini ister. Ceren, Cenk ile evlenmenin hayalleri ile yanıp tutuşurken Şeniz'in kendisine hazırladığı kötü sürprizin farkına varmaz.

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