Zalim İstanbul'da Seher'i yıkan haber! Zalim İstanbul 8. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'de başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay'ın paylaştığı Zalim İstanbul dizisi, 8. yeni bölümüyle 20 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Zalim İstanbul 8. yeni bölümde, Seher kızını köşkten söküp almak için gururunu göz ardı edip Şeniz’ den yardım istiyor.

Şeniz’in ise Seher ve ailesi için başka planları vardır. Cemre kardeşinin sınır tanımaz tavırları yüzünden isyan ediyor. Cemre bir taraftan annesini kollarken sabırsızlıkla beklediği sonuçlar gelene kadar Nedim’e ilaç vermeyi kesiyor. Civan, Ceren’in hal ve tavırları yüzünden her an patlamaya hazır bir bomba gibidir. Agah Karaçay, Ceren’i karşısına alıp gözdağı verirken, Ceren Karaçay soyadı ile eskileri yakıp kül edecektir.

Şeniz'in planları doğrultusunda Cenk ile evleneceğinin hayallerini kuran Ceren için işler hiç iyi gitmez. Gelinlik giyip mutlu sona ulaşacağını düşünen genç kız karşılaştıklarının sonucunda hayatının en büyük hayal kırıklığına uğrar. Seher ise kızının yaşadıklarını öğrendikten sonra tam anlamıyla yıkılır. Kızı için düşlediği geleceğin ellerinin arasından kaybolup gittiğini anlar. Tüm yaşananlara rağmen anne yüreğiyle kızının yanında olmaya çalışır. Ama geldikleri bu köşk tüm aile fertlerinin hayatını yeni baştan yazmaya kararlıdır.